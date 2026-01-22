Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egressy Mátyás halála: egyetlen pohár ital került a fiú életébe?

drog
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 16:00
eltűnés miatt keresikpszichózisEgressy Mátyáseltűnt
Fájdalom és döbbenet rázta meg az országot. Miután eltűnt Egressy Mátyás, különböző verziók láttak napvilágot arról, hogy mi történhetett a fiúval. A tragédia hátterében sötét gyanú áll: az italába kevert drog okozhatta azt a végzetes zavarodottságot, amely miatt a Dunába zuhant a gimnazista.

Rémület és fájdalom rázta meg a fővárost: a 18 éves Egressy Mátyás, az MTK tehetséges teniszezője szombat hajnalban (jan. 17.) tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről. Bár a hivatalos keresés még tart, a Lánchídon megtalált kulcscsomó és a drámai kamerafelvételek, melyeken egy alak a Dunába zuhan, már kevés reményt hagynak. A család és a barátok gyászolnak. Eltűnésének körülményeire a gyanú sötét árnyéka vetül: a hozzátartozók szerint Mátyás italába kábítószert keverhettek, ami végzetes zavarodottságot okozott nála.

Egressy Mátyás italába drogot keverhettek
Egressy Mátyás italába drogot keverhettek? Hamar János addiktológiai konzultáns szerint már az első használat is okozhat pszichózist fotó: beküldve

Egressy Mátyás italába drogot keverhettek?

Hogy megértsük, mi történhetett azokban a végzetes órákban, felkerestük Hamar János addiktológia konzultánst, a Magdolna 33 vezetőjét, aki nap mint nap küzd a függők életéért és látja a „herbál”, a „gina” vagy akár a marihuána okozta pusztítást.

Akár egyetlen alkalom is maradandó károkat okozhat 

A szakértő szerint óriási tévhit, hogy a „könnyű” drogok veszélytelenek. 

Sokan azt hiszik, hogy a marihuána csak ellazít. Valójában már az első fogyasztás, egyetlen slukk vagy egy italba kevert adag is kiválthat úgynevezett drog indukálta pszichózist, amennyiben az egyénben megvan a hajlam. A legtöbb esetben GHB, más néven Gina partidrog, amit ilyenkor az alkoholba tesznek, de széles a paletta. Inkább a lányoknál szokták belekeverni, de sajnos fiúknál is előfordul

 – figyelmeztet az intézetvezető.

De mi is az a pszichózis? Egy olyan tudatállapot, amelyben a személy elveszíti kapcsolatát a valósággal. Nem tudja, hol van, hallucinációi lehetnek, üldözési mánia kerítheti hatalmába, vagy éppen olyan irracionális félelem, ami menekülésre készteti. 

Mátyást szemtanúk látták az Örs vezér terén, ahol zavartan azt motyogta: „Végem van!”

Nem tudják, mit tesznek

A szakértő több hasonló esetet is látott már.

 Volt egy fiatalunk, aki egy házibuli után azt hitte, repülni tud, és csak a barátai lélekjelenlétén múlt, hogy nem ugrott ki az emeletről. Egy másik fiú pedig órákig bujkált egy bokorban, mert meggyőződése volt, hogy idegenek vadásznak rá. A pszichózisban lévő ember számára a belső tévképzet valóságosabb, mint a külvilág 

– meséli a vezető.

A legveszélyesebb tényező az, hogy aki pszichózisba esik, az szinte soha nem ismeri fel a saját állapotát. Számára nem ő a furcsa, hanem a világ vált ellenségessé. Pontosan ezért a környezet – a barátok, az ismerősök, de akár az idegen járókelők – felelőssége életmentő lehet.

Mit tegyél, ha baj van? – Útmutató barátoknak

Ha azt látod egy barátodon, hogy hirtelen megváltozik a viselkedése, zavart, indokolatlanul fél, vagy furcsaságokat beszél, ne hagyd magára! A szakértő pontokba szedte a legfontosabb teendőket:

  • Soha ne engedd el egyedül! – Ha valaki zavart, ne hidd el, hogy „majd hazatalál”. A pszichózisban lévő ember térérzékelése és ítélőképessége nulla.
  • Fogd a kezét, teremts biztonságot! – Beszélj hozzá nyugodtan, ne vitatkozz a vízióival, csak biztosítsd róla, hogy mellette vagy és vigyázol rá.
  • Hívj mentőt azonnal! – A drog okozta pszichózis orvosi vészhelyzet. Ne félj a rendőrségtől vagy a következményektől, az élet mentése az első!
  • Figyeld a testi jeleket! – Ha tág a pupillája, remeg, vagy kényszeresen cselekszik, ne próbáld „itatni” vízzel vagy kávéval, várjátok meg a segítséget.
  • Ne hagyd elaludni, amíg meg nem nézi orvos! – Bizonyos szerek légzésleállást vagy hányást okozhatnak, ami fulladáshoz vezethet.

Egressy Mátyás esetére örökké emlékezni fogunk. Egy fiatal élet, amely talán megmenthető lett volna, ha abban a kritikus pillanatban valaki felismeri: ami történik, az nem részegség, hanem egy halálos tudatmódosulás. Figyeljünk egymásra a táncparketten és az utcán is, mert egyetlen odafigyelés életeket menthet!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu