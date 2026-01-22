Egressy Mátyás halála: egyetlen pohár ital került a fiú életébe?

Rémület és fájdalom rázta meg a fővárost: a 18 éves Egressy Mátyás, az MTK tehetséges teniszezője szombat hajnalban (jan. 17.) tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről. Bár a hivatalos keresés még tart, a Lánchídon megtalált kulcscsomó és a drámai kamerafelvételek, melyeken egy alak a Dunába zuhan, már kevés reményt hagynak. A család és a barátok gyászolnak. Eltűnésének körülményeire a gyanú sötét árnyéka vetül: a hozzátartozók szerint Mátyás italába kábítószert keverhettek, ami végzetes zavarodottságot okozott nála.

Egressy Mátyás italába drogot keverhettek? Hamar János addiktológiai konzultáns szerint már az első használat is okozhat pszichózist fotó: beküldve

Egressy Mátyás italába drogot keverhettek?

Hogy megértsük, mi történhetett azokban a végzetes órákban, felkerestük Hamar János addiktológia konzultánst, a Magdolna 33 vezetőjét, aki nap mint nap küzd a függők életéért és látja a „herbál”, a „gina” vagy akár a marihuána okozta pusztítást.

Akár egyetlen alkalom is maradandó károkat okozhat

A szakértő szerint óriási tévhit, hogy a „könnyű” drogok veszélytelenek.

Sokan azt hiszik, hogy a marihuána csak ellazít. Valójában már az első fogyasztás, egyetlen slukk vagy egy italba kevert adag is kiválthat úgynevezett drog indukálta pszichózist, amennyiben az egyénben megvan a hajlam. A legtöbb esetben GHB, más néven Gina partidrog, amit ilyenkor az alkoholba tesznek, de széles a paletta. Inkább a lányoknál szokták belekeverni, de sajnos fiúknál is előfordul

– figyelmeztet az intézetvezető.

De mi is az a pszichózis? Egy olyan tudatállapot, amelyben a személy elveszíti kapcsolatát a valósággal. Nem tudja, hol van, hallucinációi lehetnek, üldözési mánia kerítheti hatalmába, vagy éppen olyan irracionális félelem, ami menekülésre készteti.

Mátyást szemtanúk látták az Örs vezér terén, ahol zavartan azt motyogta: „Végem van!”

Nem tudják, mit tesznek

A szakértő több hasonló esetet is látott már.

Volt egy fiatalunk, aki egy házibuli után azt hitte, repülni tud, és csak a barátai lélekjelenlétén múlt, hogy nem ugrott ki az emeletről. Egy másik fiú pedig órákig bujkált egy bokorban, mert meggyőződése volt, hogy idegenek vadásznak rá. A pszichózisban lévő ember számára a belső tévképzet valóságosabb, mint a külvilág

– meséli a vezető.