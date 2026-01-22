Egressy Mátyás halála: egyetlen pohár ital került a fiú életébe?

Rémület és fájdalom rázta meg a fővárost: a 18 éves Egressy Mátyás, az MTK tehetséges teniszezője szombat hajnalban (jan. 17.) tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről. Bár a hivatalos keresés még tart, a Lánchídon megtalált kulcscsomó és a drámai kamerafelvételek, melyeken egy alak a Dunába zuhan, már kevés reményt hagynak. A család és a barátok gyászolnak. Eltűnésének körülményeire a gyanú sötét árnyéka vetül: a hozzátartozók szerint Mátyás italába kábítószert keverhettek, ami végzetes zavarodottságot okozott nála.
Hogy megértsük, mi történhetett azokban a végzetes órákban, felkerestük Hamar János addiktológia konzultánst, a Magdolna 33 vezetőjét, aki nap mint nap küzd a függők életéért és látja a „herbál”, a „gina” vagy akár a marihuána okozta pusztítást.
A szakértő szerint óriási tévhit, hogy a „könnyű” drogok veszélytelenek.
Sokan azt hiszik, hogy a marihuána csak ellazít. Valójában már az első fogyasztás, egyetlen slukk vagy egy italba kevert adag is kiválthat úgynevezett drog indukálta pszichózist, amennyiben az egyénben megvan a hajlam. A legtöbb esetben GHB, más néven Gina partidrog, amit ilyenkor az alkoholba tesznek, de széles a paletta. Inkább a lányoknál szokták belekeverni, de sajnos fiúknál is előfordul
– figyelmeztet az intézetvezető.
De mi is az a pszichózis? Egy olyan tudatállapot, amelyben a személy elveszíti kapcsolatát a valósággal. Nem tudja, hol van, hallucinációi lehetnek, üldözési mánia kerítheti hatalmába, vagy éppen olyan irracionális félelem, ami menekülésre készteti.
Mátyást szemtanúk látták az Örs vezér terén, ahol zavartan azt motyogta: „Végem van!”
A szakértő több hasonló esetet is látott már.
Volt egy fiatalunk, aki egy házibuli után azt hitte, repülni tud, és csak a barátai lélekjelenlétén múlt, hogy nem ugrott ki az emeletről. Egy másik fiú pedig órákig bujkált egy bokorban, mert meggyőződése volt, hogy idegenek vadásznak rá. A pszichózisban lévő ember számára a belső tévképzet valóságosabb, mint a külvilág
– meséli a vezető.
A legveszélyesebb tényező az, hogy aki pszichózisba esik, az szinte soha nem ismeri fel a saját állapotát. Számára nem ő a furcsa, hanem a világ vált ellenségessé. Pontosan ezért a környezet – a barátok, az ismerősök, de akár az idegen járókelők – felelőssége életmentő lehet.
Ha azt látod egy barátodon, hogy hirtelen megváltozik a viselkedése, zavart, indokolatlanul fél, vagy furcsaságokat beszél, ne hagyd magára! A szakértő pontokba szedte a legfontosabb teendőket:
Egressy Mátyás esetére örökké emlékezni fogunk. Egy fiatal élet, amely talán megmenthető lett volna, ha abban a kritikus pillanatban valaki felismeri: ami történik, az nem részegség, hanem egy halálos tudatmódosulás. Figyeljünk egymásra a táncparketten és az utcán is, mert egyetlen odafigyelés életeket menthet!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.