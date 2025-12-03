„Megkeserítette az életét a függőség” – elképesztő, mire kényszerítettek a drogkereskedők egy nőt

Függősége miatt sebezhetővé vált, majd drogot csempészett börtönbe egy nő - mindezt azért tette, mert életével fenyegettek meg a dílerek.
Lisa Sumner barátja eltűnt, ekkor találták meg a kereskedők, és kezdtek el fenyegető üzeneteket küldtek neki. A férfi állítólag pénzzel tartozott nekik, és Lisa lett ennek áldozata.
Amikor teljesen magára maradt, és nem tudott mit tenni a fenyegetések ellen, megadta magát, és megtette, amit kértek tőle.
A liverpooli felsőbíróság szerint Lisa tavaly október 21-én látogatta meg egyik ismerősét a börtönben. Később kiderült, hogy Lisának a fogollyal semmilyen kapcsolata nem volt.
Biztonsági kamerák felvételein látszik, ahogy a 49 éves Lisa gyanús tranzakciót folytat a férfival. A csomag 46 g kannabiszt és 1,5 kg ketamint tartalmazott.
Iain Criddle ügyész elmondta, hogy ezek tiltott B-osztályú szerek, és az utcai értékük körülbelül 700 font (300 ezer forint), bár a börtönben ez jelentősen megnő.
Lisa később bevallotta, hogy ő és partnere A-osztályú drogfogyasztók, és rengeteg adósságuk halmozódott fel. Amikor barátja eltűnt, a drogkereskedők rászálltak, és megfenyegették azzal, hogy felgyújtják a házát.
Lisának 13 korábbi ítélete van 44 bűncselekményért, beleértve a kábítószerrel, erőszakkal és becstelenséggel kapcsolatos ügyeket, bár legutóbb egy vonatjegy ellopása miatt jelent meg a bíróság előtt.
A bíróság tisztában van azzal, hogy hosszú múltra tekint vissza a bűnözésben, ami egy drogfüggőre jellemző. Most 49 éves, és még mindig küzd a drogfüggőséggel. Ms. Sumner olyan valaki, akinek az életét megkeserítette a függőség
- mondta John Rowan védőügyvéd.
Lisa időszakosan próbált tartózkodni a drogoktól, de sosem tudott végleg megszabadulni a függőségétől, ami fizikai és mentális egészségi problémákat is okozott. 2019-ben sikerült annyira stabilizálnia magát, hogy nem követett el több bűncselekményt.
Lisa, aki családon belüli erőszak áldozata, teljesen tanácstalan volt, ezért őszintén beszélt ügyvédeivel és a bírósággal is. Védőügyvédje elmondta:
Féltette az életét. Egyedül volt. A partnere eltűnt. Engedett a nyomásnak. Pont az ilyen emberekre vadásznak a drogdílerek, hogy kábítószert juttassanak be a börtönbe.
Lisa 18 hetes börtönbüntetést kapott egy év felfüggesztett szabadságvesztéssel, legfeljebb 15 nap rehabilitációs tevékenységgel és kilenc hónapos drog-rehabilitációs kötelezettséggel - írja a Liverpool Echo.
