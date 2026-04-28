Ballagási őrület 2026: ezt kérik a fiatalok idén ballagásra!

A 2026-os ballagási szezonban különösen megnövekedett a forgalom a virágboltokban, hiszen az iskolák többsége ezekben a napokban tartja az ünnepségeket. A virágcsokrok mellett azonban egyre nagyobb teret kapnak az új ajándékozási trendek is: az életkezdő csomagok, az élményajándékok és a személyre szabott meglepetések is! Mutatjuk mit terveznek a szülők idén!
A ballagási csokrok ára idén emelkedett: egy egyszerűbb összeállítás 10 000 forinttól indul, a díszesebb csokrok ára viszont elérheti a 20 000–30 000 forintot is. A virágkötők szerint az áremelkedés mérsékelt, inkább az alapanyagok drágulása miatt történt.
Ilyenkor akár 60–70 százalékkal is megnő a forgalmunk a hétköznapokhoz képest
– mondja egy VIII. kerületi budapesti virágüzlet tulajdonosa.
A héten különösen nagy forgalomra számítunk, legalább 40 százalékkal többre, mint átlagos napokon. Bár a fiúk és lányok számára gyakran más-más ajándékokat választanak, a virágcsokor továbbra is rendkívüli népszerűségnek örvend. Érdekes módon azonban előfordul, hogy csak egyetlen szál virágot visznek, mivel néhány iskola biztonsági okokból nem engedélyezi a túl nagy mennyiségű virágot az esetleges elesés veszélye miatt.
– meséli Panna Panka virágkötő, aki már rutinos a ballagási időszakban.
A hagyományos virágcsokrok mellett azonban új trend is meghatározza a 2026-os ballagást.
Az első az életkezdő csomag, amely nem egyetlen ajándék, hanem egy komplett induló támogatás. Ide tartozhat a jogosítvány megszerzésében való anyagi segítés, egy laptop a továbbtanuláshoz, lakhatási hozzájárulás vagy digitális előfizetések. Ezek értéke 200 000 forinttól akár 1 000 000 forintig is terjedhet.
A második trend az élményajándékok térnyerése. Egyre többen választanak tárgyak helyett közös élményeket: utazást, fesztiválbérletet vagy koncertjegyet. Egy fesztiválbérlet 30 000–80 000 forint, egy külföldi városlátogatás 100 000–300 000 forint, míg egy hosszabb nyári utazás akár 500 000 forint is lehet.
A harmadik trend a személyre szabott ajándékok erősödése. A fiatalok egyre inkább az egyediséget keresik, ezért névre szóló, gravírozott vagy egyedi tervezésű tárgyakat kapnak. Ezek ára 5 000 és 100 000 forint között mozog, de sokszor inkább érzelmi értékük miatt fontosak. Mások a hagyományokhoz ragaszkodnak, és a virágot pénzzel vagy apró meglepetéssel egészítik ki. A virágboltokban közben továbbra is nagy a forgalom, de a trendek egyértelműen azt mutatják, hogy a ballagás már nem csak a csokrokról szól. A virág megmaradt központi elemnek, de mellette egyre hangsúlyosabbak az életkezdést segítő, élményalapú és személyre szabott ajándékok is.
