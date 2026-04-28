Ballagási őrület 2026: ezt kérik a fiatalok idén ballagásra!

A 2026-os ballagási szezonban különösen megnövekedett a forgalom a virágboltokban, hiszen az iskolák többsége ezekben a napokban tartja az ünnepségeket. A virágcsokrok mellett azonban egyre nagyobb teret kapnak az új ajándékozási trendek is: az életkezdő csomagok, az élményajándékok és a személyre szabott meglepetések is! Mutatjuk mit terveznek a szülők idén!

Ballagnak a diákok, tele vannak a virágboltok, főleg az iskolák mellettiek (Fotó,ballagás: Koszticsák Szilárd)

A legkülönlegesebb ballagási ajándékok - ennyibe kerülnek idén!

A ballagási csokrok ára idén emelkedett: egy egyszerűbb összeállítás 10 000 forinttól indul, a díszesebb csokrok ára viszont elérheti a 20 000–30 000 forintot is. A virágkötők szerint az áremelkedés mérsékelt, inkább az alapanyagok drágulása miatt történt.

Ilyenkor akár 60–70 százalékkal is megnő a forgalmunk a hétköznapokhoz képest

– mondja egy VIII. kerületi budapesti virágüzlet tulajdonosa.

A héten különösen nagy forgalomra számítunk, legalább 40 százalékkal többre, mint átlagos napokon. Bár a fiúk és lányok számára gyakran más-más ajándékokat választanak, a virágcsokor továbbra is rendkívüli népszerűségnek örvend. Érdekes módon azonban előfordul, hogy csak egyetlen szál virágot visznek, mivel néhány iskola biztonsági okokból nem engedélyezi a túl nagy mennyiségű virágot az esetleges elesés veszélye miatt.

– meséli Panna Panka virágkötő, aki már rutinos a ballagási időszakban.

Panna Panka nagy szeretettel kötötte a virágokat az idei évben kolléganőjével. Már napokkal ezelőtt felkészültek a nagy forgalomra (Fotó: Facebook)

A hagyományos virágcsokrok mellett azonban új trend is meghatározza a 2026-os ballagást.

1. Életkezdő csomag

Az első az életkezdő csomag, amely nem egyetlen ajándék, hanem egy komplett induló támogatás. Ide tartozhat a jogosítvány megszerzésében való anyagi segítés, egy laptop a továbbtanuláshoz, lakhatási hozzájárulás vagy digitális előfizetések. Ezek értéke 200 000 forinttól akár 1 000 000 forintig is terjedhet.

2. Élmény

A második trend az élményajándékok térnyerése. Egyre többen választanak tárgyak helyett közös élményeket: utazást, fesztiválbérletet vagy koncertjegyet. Egy fesztiválbérlet 30 000–80 000 forint, egy külföldi városlátogatás 100 000–300 000 forint, míg egy hosszabb nyári utazás akár 500 000 forint is lehet.