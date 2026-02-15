„Mindketten be tudták tartani az egymásnak tett ígéreteiket” – haldokló édesapa utolsó kívánságát teljesítette az egyetem

Egy egyetem fogott össze, hogy korai diplomaosztót szervezzen - mindezt azért, hogy egy halálosan beteg apuka láthassa lánya sikerét.

Egyetlen kívánsága teljesült a halálosan beteg apukának Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Danielle Keay a Wolverhamptoni Egyetemen tanult felnőtt ápolónak, és diplomaosztóját sikerült egy héttel előbbre hozni, hogy apukája, David is jelen lehessen.

Az apukánál terminális stádiumú rákot diagnosztizáltak, és azóta élete végén otthoni ellátásban részesül.

Miután Keay megtudta édesapja diagnózisát, szünetet tartott tanulmányaiban, amikor azonban visszatért az egyetemre, azt mondta: apjának egy egyszerű, de erőteljes célja volt - látni a lányát lediplomázni.

A betegség túl gyors lefolyásúnak bizonyult, és Danielle rájött, hogy apja talán már nem élheti meg a diplomaosztót.

Így teljesítették a halálosan beteg apuka kívánságát

Danielle gyönyörű emlékeket tudott teremteni az édesapjával, és mindketten be tudták tartani az egymásnak tett ígéreteiket

- mondta Helen Bowen, a felnőtt ápolás tanszékének vezető oktatója.

Danielle beszédében elmondta, hogy legnagyobb motivációja az apja volt, aki akkor is hitt benne, amikor ő úgy érezte, a világ nem érti őt.

A rákos megbetegedések okozta fájdalom csillapítása hihetetlenül közel áll a szívemhez, és remélem, hogy egy napon hozzájárulhatok mind az agydaganattal élő betegek, mind a családtagjaik fájdalmának csökkentéséhez, akik ezzel a szörnyű betegséggel küzdenek

- mondta a diplomázó.

Dr. Rachel Morgan Guthrie, a diákokért és az oktatásért felelős dékánhelyettes is megszólalt, és elmondta: amikor minden nehéznek tűnik, pontosan az ilyen pillanatok emlékeztetik őket arra, miért teszik azt, amit tesznek. (AOL)

David 2026. január 23-án elhunyt. Danielle utolsó bejegyzésében elmondta, apjával 1,016,692,200 másodpercet tölthettek együtt és ebből az összesért végtelenül hálás.