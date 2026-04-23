Mi történt vele? Rá sem lehet ismerni, így néz ki ma a 90-es évek szívtipró énekese

John Hendy az 1990-es évek egyik legsikeresebb brit popegyüttesének, az East 17-nek a tagja volt. Ma már teljesen hétköznapi életet él, távol áll a csillogástól.
Az 1991-ben Walthamstow-ban alakult East 17 sokkal merészebb imázsával tűnt ki a kor többi, makulátlan popcsapata közül, mint például a Take That és a Boyzone. A Tony Mortimerből, Brian Harvey-ből, Terry Coldwellből és John Hendyből álló négytagú zenekar olyan slágerek sorozatának köszönhetően vált híressé, mint a Stay Another Day, az Around The World és a Steam. 1997-es feloszlásukat azonban viták kísérték, miután az énekes, Brian dicsekedett az extasy-fogyasztásával, azt állítva, hogy az „menő” és „jobb emberré tehet”.
Azóta számos újraalakulás és feloszlás következett a zenekar életében, Terry pedig ma is az East 17 zenekar neve alatt lép fel Robbie Craiggel és Joe Livermore-ral. Tony eközben, aki a zenekar dalszerzője volt, közel 100 000 fontot keres évente a karácsonyi sláger, a Stay Another Day jogdíjaiból, míg Brian gyakran beszélt a megélhetésért folytatott küzdelmeiről.
John ezzel szemben élvezi a tetőfedői életet, és felismerhetetlen a 90-es évekbeli szívtipró imázsához képest. Az 55 éves férfi jelenleg egy lewishami ingatlanon dolgozik és a TikTokon valamint az Instagramon osztja meg a munkája részleteit.
Sokan azt hiszik, multimilliomosok lettek a fiúk a zenekar sikerei miatt, ám ez koránt sincs így. John azt nyilatkozta 2024-ben, hogy eleinte félt, hogy kétkezi munkából kell megélnie és ezért megszólják, de a legtöbb embertől csak dicséretet kapott, amiért visszament szakmunkásnak.
John 2018-ban végleg kilépett a zenekarból, arra hivatkozva, hogy családjára – feleségére, Ninára és két gyermekükre – szeretne koncentrálni. Döntését akkoriban egyszerűen azzal magyarázta, hogy „itt az ideje továbblépni”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.