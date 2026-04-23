Mi történt vele? Rá sem lehet ismerni, így néz ki ma a 90-es évek szívtipró énekese

John Hendy az 1990-es évek egyik legsikeresebb brit popegyüttesének, az East 17-nek a tagja volt. Ma már teljesen hétköznapi életet él, távol áll a csillogástól.

Az 1991-ben Walthamstow-ban alakult East 17 sokkal merészebb imázsával tűnt ki a kor többi, makulátlan popcsapata közül, mint például a Take That és a Boyzone. A Tony Mortimerből, Brian Harvey-ből, Terry Coldwellből és John Hendyből álló négytagú zenekar olyan slágerek sorozatának köszönhetően vált híressé, mint a Stay Another Day, az Around The World és a Steam. 1997-es feloszlásukat azonban viták kísérték, miután az énekes, Brian dicsekedett az extasy-fogyasztásával, azt állítva, hogy az „menő” és „jobb emberré tehet”.

Azóta számos újraalakulás és feloszlás következett a zenekar életében, Terry pedig ma is az East 17 zenekar neve alatt lép fel Robbie Craiggel és Joe Livermore-ral. Tony eközben, aki a zenekar dalszerzője volt, közel 100 000 fontot keres évente a karácsonyi sláger, a Stay Another Day jogdíjaiból, míg Brian gyakran beszélt a megélhetésért folytatott küzdelmeiről.

John ezzel szemben élvezi a tetőfedői életet, és felismerhetetlen a 90-es évekbeli szívtipró imázsához képest. Az 55 éves férfi jelenleg egy lewishami ingatlanon dolgozik és a TikTokon valamint az Instagramon osztja meg a munkája részleteit.

Sokan azt hiszik, multimilliomosok lettek a fiúk a zenekar sikerei miatt, ám ez koránt sincs így. John azt nyilatkozta 2024-ben, hogy eleinte félt, hogy kétkezi munkából kell megélnie és ezért megszólják, de a legtöbb embertől csak dicséretet kapott, amiért visszament szakmunkásnak.

John 2018-ban végleg kilépett a zenekarból, arra hivatkozva, hogy családjára – feleségére, Ninára és két gyermekükre – szeretne koncentrálni. Döntését akkoriban egyszerűen azzal magyarázta, hogy „itt az ideje továbblépni”.