"Elvágom a torkodat, megdöglesz" - részeg férfi rendezett családi vérfürdőt

A Szekszárdi Törvényszék csütörtöki közleménye szerint erősen ittas állapotban tért haza a testvérével közös házba egy férfi. Ezt követően az ismerősét kikísérő fivérét dühében meglökte és megütötte, az áldozat pedig erre felszólította, hogy menjen be.
A támadó úgy is tett, ám a konyhában magához vett egy 15 centis kést, majd visszament az udvarra.
Elvágom a torkodat, megdöglesz
– fenyegette hozzátartozóját, miközben gyors léptekkel haladt felé, ezután a neki háttal álló testvérének a nyakát körülbelül egy centi hosszan megkarcolta.
Az áldozat ezt érezve megfordult, eltolta a férfi karját, szembefordult vele, jobb ököllel megütötte őt, amitől a késelő elesett. Az áldozat még egyszer meg akarta ütni, közben kiabált ismerősének, hogy segítsen a fegyvert elvenni a fivérétől, ekkor azonban a támadó szemből mellkason szúrta a fölé hajoló testvérét, aki erősen vérezni kezdett. Végül a vendég rúgta ki a kést a részeg férfi kezéből, a sértett pedig maga hívott segítséget.
Jobb oldali légmell és vérmell, valamint a jobb alsó tüdőlebeny szúrva-metszett sérülése alakult ki, a jobb oldali alsó tüdőlebeny részlegesen légvesztetté vált – foglalta össze a bíróság az áldozat sérüléseit, akinek a gyors beavatkozás mentette meg az életét.
Emberölés kísérlete miatt 5 év börtönre ítélték a késelőt, a döntés viszont nem jogerős, ugyanis három munkanap gondolkodási időt kértek az érintettek. A férfi letartóztatását addig is elrendelték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.