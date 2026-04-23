"Elvágom a torkodat, megdöglesz" - részeg férfi rendezett családi vérfürdőt

A Szekszárdi Törvényszék csütörtöki közleménye szerint erősen ittas állapotban tért haza a testvérével közös házba egy férfi. Ezt követően az ismerősét kikísérő fivérét dühében meglökte és megütötte, az áldozat pedig erre felszólította, hogy menjen be.

A támadó úgy is tett, ám a konyhában magához vett egy 15 centis kést, majd visszament az udvarra.

Elvágom a torkodat, megdöglesz

– fenyegette hozzátartozóját, miközben gyors léptekkel haladt felé, ezután a neki háttal álló testvérének a nyakát körülbelül egy centi hosszan megkarcolta.

Az áldozat ezt érezve megfordult, eltolta a férfi karját, szembefordult vele, jobb ököllel megütötte őt, amitől a késelő elesett. Az áldozat még egyszer meg akarta ütni, közben kiabált ismerősének, hogy segítsen a fegyvert elvenni a fivérétől, ekkor azonban a támadó szemből mellkason szúrta a fölé hajoló testvérét, aki erősen vérezni kezdett. Végül a vendég rúgta ki a kést a részeg férfi kezéből, a sértett pedig maga hívott segítséget.

Jobb oldali légmell és vérmell, valamint a jobb alsó tüdőlebeny szúrva-metszett sérülése alakult ki, a jobb oldali alsó tüdőlebeny részlegesen légvesztetté vált – foglalta össze a bíróság az áldozat sérüléseit, akinek a gyors beavatkozás mentette meg az életét.

Emberölés kísérlete miatt 5 év börtönre ítélték a késelőt, a döntés viszont nem jogerős, ugyanis három munkanap gondolkodási időt kértek az érintettek. A férfi letartóztatását addig is elrendelték.