Hihetetlen dologgal vádolják a Forma-1-es versenyzőket - Olaszországban börtön is várhat rájuk

Az olasz adóhatóság szigorított szabályai miatt kerültek veszélybe a Forma-1-es versenyzők, akik akár börtönbüntetéssel is szembenézhetnek.

Mivel vádolták meg a Forma-1 versenyzőit?

Az Il Resto del Carlino című újság arról számolt be, hogy a Guardia di Finanza (olasz pénzügyőrség) bolognai kirendeltsége vizsgálatot indított az F1-es csapatok és versenyzők ellen.

Jelenleg azt vizsgálják, hogy az adókat az olasz földön megrendezett versenyek során szerzett jövedelem után megfelelően fizették-e be. A helyzet jelentős jogi bonyodalmat okoz a csapatok és a pilóták számára is.

Az olasz adótörvények értelmében az Olaszországban megrendezett sporteseményeken részt vevő külföldi sportolóknak adót kell fizetniük az ott szerzett jövedelmük után. Mivel a rendelkezés gyakorlati végrehajtása korábban következetlen volt, egy olasz ügyvéd, Alessandro Meike alapos vizsgálatot kért a külföldi sportolók adózási megfelelésével kapcsolatban.

Bár ez elméletileg minden sportág sportolóit érinti, a Forma-1 a népszerűsége és a pilóták magas fizetése miatt került a középpontba.

Mik lehetnek a következmények?

A Guardia di Finanza annak ellenére indította a vizsgálatot, hogy korábban sem a versenyzőktől, sem a csapataiktól nem követeltek adófizetést.

A pilótákat levélben keresték meg, és arra kérték őket, hogy nyújtsák be a 2025-ös adóévre vonatkozó bevallásaikat, valamint személyesen vagy képviselőjükön keresztül vegyék fel a kapcsolatot a hatóságokkal a további lépések egyeztetése érdekében.

Források szerint az olasz hatóságok visszamenőlegesen is felelősségre kívánják vonni az F1-es személyzetet. Ez azonban egyes pilótáknál súlyos következményekkel járhat: ha a be nem fizetett adó összege meghaladja az 50 000 eurót (kb. 20 millió forintot), az bűncselekménynek minősül, és a hátralékos adókon felül jelentős bírságokat szabhatnak ki.

Az elmúlt években a Forma-1 három olaszországi helyszínen versenyzett: Monzában, Imolában és Mugellóban. A nem Olaszországban élő sportolók adóztatása korábban is téma volt az országban; 2020-ban a parlamentben is megvitatták, bár akkor nem jártak komolyabb következményekkel. (Racing News 365)