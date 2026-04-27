Szívszorító: kézen fogva találták meg az áramütést szenvedett ikerpárt

ikertestvér
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 05:30
áramütéstragédia
Éppen madarakat idomítottak, amikor a tragédia bekövetkezett. Az áramütést szenvedő ikerpár együtt született, majd együtt távozott a világból.
Áramütés áldozata lett egy ikertestvérpár - édesapjuk kézen fogva találta meg őket.

Áramütés végzett az ikerpárral
Áramütés végzett az ikerpárral (Fotó: Facebook)

Hogyan szenvedtek áramütést a testvérek?

A 22 éves Francesco és Giacomo Fierloni halálos áramütést szenvedett, miután véletlenül egy fémrúddal nagyfeszültségű kábelekhez értek. Úgy vélik, hogy az egyik testvér a másik megmentése közben halt meg.

Az olaszországi Magionéból származó testvérpár éppen madarait idomította a közelgő vadász szezonra, amikor az incidens történt. A jelentések szerint egy galamb landolt a körülbelül 20 000 voltos feszültségű kábeleken, mintegy 10 méterre a talajtól.

Az ikrek egyike egy, a vadászatban gyakran használt szénszálas rudat vett elő, hogy leterelje a madarat. Feltételezések szerint ekkor érinthette meg véletlenül a vezetékeket, ami azonnal végzetesnek bizonyult. Testvére megpróbált segíteni rajta, emiatt halhatott bele ő is a sérüléseibe. 

Amikor aznap este nem értek haza, és a telefonjukat sem vették fel, apjuk, Giorgio indult a keresésükre. Az ikrek hollétét nyomon követve magas fűben találta meg őket, ahol egymás kezét fogva feküdtek.

A mentősök megpróbálták újraéleszteni őket, azonban Francesco és Giacomo mindössze egy hónappal a 23. születésnapjuk előtt elhunytak.

Francesco és Giacomo voltak az erőnk, a jelenünk és a jövőnk. Együtt születtek, és együtt távoztak; egy olyan kötelék kötötte össze őket, amely túlmutatott a testvériségen

- nyilatkozták szüleik. (Mirror)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu