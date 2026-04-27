Szívszorító: kézen fogva találták meg az áramütést szenvedett ikerpárt

Áramütés áldozata lett egy ikertestvérpár - édesapjuk kézen fogva találta meg őket.

Áramütés végzett az ikerpárral (Fotó: Facebook)

Hogyan szenvedtek áramütést a testvérek?

A 22 éves Francesco és Giacomo Fierloni halálos áramütést szenvedett, miután véletlenül egy fémrúddal nagyfeszültségű kábelekhez értek. Úgy vélik, hogy az egyik testvér a másik megmentése közben halt meg.

Az olaszországi Magionéból származó testvérpár éppen madarait idomította a közelgő vadász szezonra, amikor az incidens történt. A jelentések szerint egy galamb landolt a körülbelül 20 000 voltos feszültségű kábeleken, mintegy 10 méterre a talajtól.

Az ikrek egyike egy, a vadászatban gyakran használt szénszálas rudat vett elő, hogy leterelje a madarat. Feltételezések szerint ekkor érinthette meg véletlenül a vezetékeket, ami azonnal végzetesnek bizonyult. Testvére megpróbált segíteni rajta, emiatt halhatott bele ő is a sérüléseibe.

Amikor aznap este nem értek haza, és a telefonjukat sem vették fel, apjuk, Giorgio indult a keresésükre. Az ikrek hollétét nyomon követve magas fűben találta meg őket, ahol egymás kezét fogva feküdtek.

A mentősök megpróbálták újraéleszteni őket, azonban Francesco és Giacomo mindössze egy hónappal a 23. születésnapjuk előtt elhunytak.

Francesco és Giacomo voltak az erőnk, a jelenünk és a jövőnk. Együtt születtek, és együtt távoztak; egy olyan kötelék kötötte össze őket, amely túlmutatott a testvériségen

- nyilatkozták szüleik. (Mirror)