Meghalt egy kertészként dolgozó családapa: halálos áramütést szenvedett, miután sövénynyírás közben elvágott egy vezetéket

A férfi özvegye a közműhelyszolgáltatót perli, miután férjét halálos áramütés érte, miközben munkáját végezte. A 35 éves kertész, Blair Campbell életét vesztette, miután véletlenül hozzáért egy borostyánnal benőtt alállomás vezetékéhez.
Szörnyű balesete után a kétgyermekes édesapát mentőhelikopterrel kórházba szállították, de röviddel az incidens után meghalt. A Cheshire-i halottkém bíróságon lefolytatott tárgyaláson kijelentették, hogy a Blair Campbell áramütés következtében halt meg. Tina, az apa özvegye azt állítja, még mindig nem kapott bocsánatkérést az SP Energy Networkstől, az erőművet üzemeltető cégtől férje halála miatt - számol be az esetről a The Sun.
Ezután beperelte a céget, hogy kártérítést kapjon az eset miatt.
Az ügyvédeim a vizsgálat óta kapcsolatban állnak a Scottish Powerrel, küldtek papírokat, de alapvetően csend honolt
- állítja a kétgyermekes édesanya, Tina.
Az ügy folyamatosan tolódik, főleg, ha bíróságra kerül. Blair a Blue Kiwi Gardens and Maintenance nevezetűvéget vezette, miután felköltöztek feleségével az Egyesült Királyságba. 2022. október 3-án éppen a sövényt metszette ollójával, mikor megrázta az áram. A sűrű borostyán befedte a figyelmeztető táblákat, így a férfi nem tudta, hogy veszély leselkedik rá. A férfi halála előtt már számos figyelmeztetés érkezett a borostyán eltávolítása miatt, de egyik ilyen kérésre sem reagáltak.
