A Dunába zuhant egy autó – esélye sem volt a sofőrnek

Tragikus baleset történt péntek délután Ausztriában, a Krems térségében, ahol egy személyautó a Dunába zuhant, a sofőr pedig életét vesztette.

Dunába fulladt egy férfi Ausztriában

Dunába zuhant az autó

Az eset április 24-én, 17 óra körül történt a Krems-Stein városrészben található Förthof körforgalomnál. A rendelkezésre álló információk szerint egy idős férfi lesodródott az útról autójával, majd a jármű a Dunába esett és gyorsan süllyedni kezdett. A szemtanúk azonnal riasztották a mentőket, a rendőrséget és a tűzoltókat. Egy 19 éves fiatal és barátja a balesetet látva a vízbe ugrott, hogy segítsenek. A fiatal megpróbálta kinyitni a vezető oldali ajtót, és látta, hogy egy ősz hajú férfi ül a volánnál, de nem tudta kimenteni.

A mentéshez nagyszabású erőket mozgósítottak: rendőrök, tűzoltók, vízi mentők, búvárok és a Vöröskereszt munkatársai is a helyszínre érkeztek. A Dunán és mindkét parton mintegy 60-70 ember vett részt a kutatásban, drónokat is bevetettek az eltűnt jármű felkutatására.

Az autót és a sofőrt végül este fél nyolc körül találták meg. A járművet egy 87 éves, Krems környékéről származó férfi vezette, akinek az életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok egyelőre vizsgálják, mi okozhatta a balesetet. Nem zárható ki, hogy a jármű túl nagy sebességgel érkezett a kanyarba, de az sem, hogy a sofőr rosszul lett vezetés közben, vagy más ok vezetett a tragédiához, derül ki az Origo cikkéből.