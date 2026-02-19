„Nem vették komolyan a panaszaimat” – Napról-napra küzd az életért egy 18 éves nő

Paula Sojo mindössze 18 éves volt, amikor lenézett a vécécsészébe, és vérrel telinek látta azt. Akkor tudta, hogy valami nagyon nincs rendben. Ma már azt mondja: a betegség figyelmeztető jelei évekkel korábban megjelentek, de az orvosok nem kötötték össze a tüneteket.

A betegség először nem tűnt fel az orvosoknak.

Fotó: Komsan Loonprom / Shutterstock

Nem vették komolyan a fiatal nő betegségét

A fiatal nő története vírusszerűen terjedt a TikTokon, ahol egy „Put a Finger Down” videóban sorolta fel azokat a jeleket, amelyeket szerinte félreértelmeztek. A Mayo Klinika szerint a Crohn-betegség a gyulladásos bélbetegségek egyik típusa, amely a tápcsatorna szöveteinek gyulladását és irritációját okozza.

Sojo elmondása szerint már gyermekkorától kezdve gyakran járt orvoshoz. Krónikus afták jelentek meg a szájában és a torkában, olykor még a víz lenyelése is fájdalmat okozott. Felnőtté válása idején az állapota hirtelen romlott: kimerültség, ízületi fájdalmak, drasztikus fogyás jelentkezett. Közel 180 centis magasságához képest testsúlya 40 kilogramm körülire csökkent.

Amikor vérzést tapasztalt, háziorvosa aranyérkrémet írt fel, és azt tanácsolta, ne töltsön annyi időt a telefonjával a mosdóban. A tünetek azonban súlyosbodtak: láz, hidegrázás, elviselhetetlen fájdalom jelentkezett. Végül saját kérésére kórházba ment, ahol kezdetben ismét aranyeret állapítottak meg, de egy későbbi kolonoszkópia életmentő fordulatot hozott, tudta meg a People.

Nem vették komolyan a panaszaimat

A vizsgálat után azonnali műtétre vették fel. Hat hónapot töltött kórházban, több operáción esett át, tályogok és sipolyok alakultak ki, amelyek szepszist okozhattak. Ideiglenes ileosztómiát kapott, majd végül proktokolektómián esett át, amely során eltávolították a vastagbelét, végbelét és végbélnyílását, így az osztómája véglegessé vált.

A testi fájdalom mellett a lelki teher is hatalmas volt: elveszítette korábbi életét, önbizalma megingott, kapcsolatai megváltoztak. Idővel azonban stabil állapotba került, betegsége remisszióba került. Sojo ma közösségi média platformján hívja fel a figyelmet a Crohn-betegség figyelmeztető jeleire. Úgy véli, a korai felismerés mindent megváltoztathatott volna.

A reziliencia nem azt jelenti, hogy minden rendben van, hanem azt, hogy minden nap újra megpróbálod

– fogalmaz.