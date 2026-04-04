Összeomlott világ: sokkoló diagnózist kapott a kismama születendő kisfiáról

Egy édesanya, Stephanie Nicklow számára egy rutinvizsgálat eredménye örökre megváltoztatta az életet. Amikor terhessége alatt elvégezték a szokásos, nem invazív prenatális szűrést (NIPT), olyan eredményt kapott, amely teljesen összetörte.

Az anya megrémült a diagnózistól

Az anya mindent megtesz kisfia egészségéért

A vizsgálat Klinefelter-szindrómát jelzett a magzatnál. A Mayo Klinika szerint ez egy genetikai állapot, amely során a fiúként született gyermek egy plusz X kromoszómával rendelkezik (XXY), a megszokott XY helyett. Ez hatással lehet többek között a tesztoszterontermelésre, a fejlődésre, az izomtömegre, a beszédre, az energiaszintre, és később a gyermekvállalásra is.

Rettenetesen féltem. Hallottam már korábban a Klinefelter-szindrómáról, de nem tudtam róla sokat

– mondta az édesanya.

A további vizsgálatok után úgy döntött, nem kér magzatvízvizsgálatot, mivel az állapot nem életveszélyes, és a 16 hetes genetikai ultrahang is normális eredményt mutatott. A születést követően azonban vérvizsgálattal – úgynevezett kariotipizálással – megerősítették a diagnózist. Ekkor az anya azonnal korai fejlesztési programot kért, valamint gyermekgenetikust is felkeresett.

Automatikusan jogosult lett a korai fejlesztésre. Eleinte csak koordinációs támogatást kapott, de 15 hónapos korától havi két alkalommal beszédterápiára jár

– mondta. Hozzátette: a kisfiú minden fejlődési mérföldkövet elért, kivéve a beszédet.

Stephanie hangsúlyozza, hogy fia a diagnózis ellenére is egy teljesen átlagos kétéves kisgyerek.

Ő a legkisebb a három fiú közül. Imád a testvéreivel játszani, kint lenni, vízben pancsolni. Nagyon aranyos, bújós és kedves.

Az édesanya azt is elmondta, hogy a diagnózis leginkább a saját szemléletét változtatta meg: „Megtanultam lelassulni és elfogadni a káoszt.” Stephanie Nicklow ma már a TikTokon is megosztja fia történetét, hogy mások ne érezzék magukat egyedül. Videói közül több is milliós nézettséget ért el.

Sok kismama keresett meg, akiknél hasonló diagnózist állapítottak meg. Megosztom velük a tapasztalataimat, hogy megnyugtassam őket

– mondta a People magazinnak.