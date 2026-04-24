40 éve mutatták be a Krokodil Dundee-t: 12 érdekesség, amit biztos nem tudtál a kultikus vígjátékról

1986. április 24-én mutatták be Ausztráliában a Krokodil Dundee-t, ami kis ausztrál komédia létére aztán az év második legsikeresebb filmje lett világszerte, máig számos rekordot tart, és milliók imádják. Íme, a legfőbb érdekességek a film kapcsán!

A Krokodil Dundee Paul Hogan legnagyobb sikere volt (Fotó: ZUMA Press)

Krokodil Dundee-érdekességek

1. Róla mintázták Krokodil Dundee-t

Krokodil Dundee alakját alapvetően a főszereplő Paul Hogan találta ki, de azért akadt valós mintája is hozzá. Leginkább az a Rod Ansell nevű marcona vadász, aki 1977-ben médiafeltűnést keltett Ausztráliában a kalandos történetével: miután felborult a csónakja, két hónapot élt túl egy krokodiloktól hemzsegő vad vidéken egyedül. Amikor pedig a tévéinterjúk kedvéért a nagyvárosba látogatott, a hotelben is inkább a földön aludt hálózsákban.

2. Mi köze van Krokodil Dundee-nak Thorhoz?

Az említett Rod Ansell unokaöccsei később híres színészek lettek még Hollywoodban is. Nem másról van szó, mint a többek között Thort és Ríviai Geraltot is alakító Liam és Chris Hemsworth-ről.

3. Zenészek pénzelték

A Krokodil Dundee finanszírozásába az ausztrál zenekar INXS tagjai beszálltak, mert az ilyesmit leírhatták az adójukból. A film váratlan sikere miatt aztán degeszre keresték magukat vele.

4. Paul Hogan hidat is épített

A film egyik első jelenetében látszik a hotelablakon keresztül az ausztrál világváros egyik jelképének számító Sydney Harbour Bridge. A film főszerepét játszó Paul Hogan fiatalkorában dolgozott a híd építésén, ugyanis a felfedezése előtt fizikai munkás volt, és ipari szerelőként illesztette össze óriásépítmények darabjait.

5. Erős kezdés

A korábban leginkább tévés komikusként tevékenykedő Paul Hogan ebben a filmben, 46 évesen szerepelt először mozivásznon. A filmben nem csak a főszerepet játszotta el, de övé volt az alapötlet, és a forgatókönyvben is társszerzőként működött közre.

6. Első szerep

Nem csak Paul Hogan, de a női főszerepet játszó Linda Kozlowski karrierjében is ez volt az első mozifilm.

7. Házasságtörés

Az ausztrál komikus és az amerikai színésznő a film forgatása közben egymásba habarodtak, és igazi sztárpár lett belőlük. Csak az volt a probléma, hogy ekkor Hogan még házasságban élt.