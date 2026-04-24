40 éve mutatták be a Krokodil Dundee-t: 12 érdekesség, amit biztos nem tudtál a kultikus vígjátékról

1986. április 24-én mutatták be Ausztráliában a Krokodil Dundee-t, ami kis ausztrál komédia létére aztán az év második legsikeresebb filmje lett világszerte, máig számos rekordot tart, és milliók imádják. Íme, a legfőbb érdekességek a film kapcsán!
Krokodil Dundee alakját alapvetően a főszereplő Paul Hogan találta ki, de azért akadt valós mintája is hozzá. Leginkább az a Rod Ansell nevű marcona vadász, aki 1977-ben médiafeltűnést keltett Ausztráliában a kalandos történetével: miután felborult a csónakja, két hónapot élt túl egy krokodiloktól hemzsegő vad vidéken egyedül. Amikor pedig a tévéinterjúk kedvéért a nagyvárosba látogatott, a hotelben is inkább a földön aludt hálózsákban.
Az említett Rod Ansell unokaöccsei később híres színészek lettek még Hollywoodban is. Nem másról van szó, mint a többek között Thort és Ríviai Geraltot is alakító Liam és Chris Hemsworth-ről.
A Krokodil Dundee finanszírozásába az ausztrál zenekar INXS tagjai beszálltak, mert az ilyesmit leírhatták az adójukból. A film váratlan sikere miatt aztán degeszre keresték magukat vele.
A film egyik első jelenetében látszik a hotelablakon keresztül az ausztrál világváros egyik jelképének számító Sydney Harbour Bridge. A film főszerepét játszó Paul Hogan fiatalkorában dolgozott a híd építésén, ugyanis a felfedezése előtt fizikai munkás volt, és ipari szerelőként illesztette össze óriásépítmények darabjait.
A korábban leginkább tévés komikusként tevékenykedő Paul Hogan ebben a filmben, 46 évesen szerepelt először mozivásznon. A filmben nem csak a főszerepet játszotta el, de övé volt az alapötlet, és a forgatókönyvben is társszerzőként működött közre.
Nem csak Paul Hogan, de a női főszerepet játszó Linda Kozlowski karrierjében is ez volt az első mozifilm.
Az ausztrál komikus és az amerikai színésznő a film forgatása közben egymásba habarodtak, és igazi sztárpár lett belőlük. Csak az volt a probléma, hogy ekkor Hogan még házasságban élt.
A románcot persze nem nézte túl jó szemmel Hogan felesége, és egy botrányokkal teli, bulvársajtó színe előtt zajló válási folyamat következett. Ennek befejeztével Kozlowski lett Hogan új felesége, és négy filmet, valamint egy gyereket is összehoztak közösen. 24 év házasság után, 2014-ben váltak el útjaik.
Paul Hogan egyáltalán nem számított arra, hogy ekkora siker lesz a Krokodil Dundee-ból. Ő úgy gondolta, hogy egy kedves kis ausztrál vígjátékot hoztak csak össze. Ehhez képest a forgatókönyvért még Oscarra is jelölték, színészként pedig Golden Globe-ot hozott neki Krokodil Dundee.
A film premierjét 1986. április 24-én tartották Ausztráliában. A magyar nézők bő egy évvel később, 1987. augusztusában nézhették meg, és idehaza is óriási siker lett belőle.
A moziváltozat még feliratosan futott Magyarországon, és csak az 1994-es tévés bemutató alkalmából készült a filmhez szinkron. Akkor viszont igazán nagy nevekkel: a címszereplő hangját Kozák András adta, de felvonultak benne a hazai szinkron további olyan legendái is, mint Kautzky Armand, Györgyi Anna, Sörös Sándor, Kerekes József, vagy Harsányi Gábor.
A Krokodil Dundee-hoz készült két folytatás is 1988-ban és 2001-ben, de ezek már nem tudták megismételni az első rész sikerét. 2020-ban pedig Paul Hogan előrukkolt a Krokodil Dundee örökségével, amiben saját maga fiktív változatát, egy kiöregedett, az egyetlen híres szerepéből megélni próbáló, lusta sztárt alakított.
