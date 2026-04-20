"Élni akarok és nézni, ahogy a lányaim felnőnek" - mindössze 12 hónapot kapott a 35 éves édesanya

A kétgyermekes Hannah Langton teljesen összetört, amikor az orvosok közölték vele, hogy agresszív agydaganata van, amellyel a várható élettartama 12-18 hónap.

Agydaganat támadta meg a kétgyermekes édesanyát - Fotó: GoFundMe

„Élni akarok és nézni, ahogy a lányaim felnőnek, ezért bármit megteszek, amit kell” – mondja Hannah, akinek két lánya van: a tízéves Eva és a kétéves Aura, férje, Gary pedig 43 éves és ügyfélkapcsolati menedzser.

Agydaganat támadta meg: azt hitte, csak fáradt

A 35 éves fitneszedző kezdetben az „anyai életnek” tulajdonította a bal karjában szinte mindennapos bizsergést és minden nap fájt a feje, ami 2023 végén jelentkezett. „Épp akkor született a babám, ezért keveset aludtam” – mondja. „És mindig is fejfájásos típus voltam, úgyhogy nem gondoltam, hogy okom lenne az aggodalomra.”

Aztán egy 2024 szeptemberi reggelen Gary puffanást hallott lent a kenti maidstone-i otthonukban, majd Eva felkiáltott: „Anya elesett!”. Lerohanva a földszintre, azt látta, hogy Hannah-t roham gyötri. Nem reagált semmire, de a szeme nyitva volt. Gary hívta a mentőket, elvitte a lányait egy szomszédhoz, majd visszaszaladt, hogy stabilan tartsa Hannah fejét, miközben a nőnek újabb rohama lett. Hannah semmire sem emlékszik erről, ahogy arról sem, hogy a kórházban azonnal agyi MRI-t és CT-t csináltak.

Gary azonban emlékszik „arra az émelyítő félelemre a gyomrában”, amikor órákkal később az orvosok közölték velük, hogy „egy csomó” van Hannah agyának jobb oldalán. Először azt mondták nekik, hogy lassan növekszik, és „valószínűleg már évek óta ott van”. Két héttel később azonban további vizsgálatok kimutatták, hogy hirtelen gyorsan növekszik – néhány napon belül agyműtétre volt szükség.

A megdöbbent Hannah így válaszolt az orvosoknak: „De jövő héten lesz a lányom születésnapi bulija, nem halaszthatnánk el?” „Azt hiszem, először nem értettem a helyzet súlyosságát, vagy talán nem is akartam – akkora sokk volt, hogy képtelen voltam felfogni” – mondja most.

Miután figyelmeztették, hogy a műtét során – 2024. október 30-án – szélütés veszélye áll fenn, Hannah a kora reggeli órákban magához tért, és azon aggódott: „Mi van, ha magamhoz térek, és nem tudok járni vagy beszélni?”