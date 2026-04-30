Öt héttel a szülés után halt meg a háromgyermekes anya – a családja sürgős figyelmeztetést adott ki

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 09:30
A család most mindenkit figyelmeztet. Az édesanya halála elkerülhető lett volna.

Egy szívszorító tragédia rázott meg egy ausztrál családot: a 40 éves Cathy MacGuinness mindössze öt héttel azután hunyt el, hogy világra hozta harmadik gyermekét. Az édesanya halála után a szerettei sürgős figyelmeztetést fogalmaztak meg, kiváltképp az édesanyák számára. 

A háromgyermekes anya a szülés után nem sokkal halt meg / Fotó: GoFundMe

Tragikusan hirtelen ment el az anya

A nőt húsvétvasárnap szállították kórházba Sydney-ben, miután szívmegállást szenvedett el a család otthonában. Cathy ezután közel három héten át mesterséges kómában feküdt, mielőtt a napokban életét vesztette volna. Cathy MacGuinness az élettársát, Sebastiant, és három kislányukat hagyta maga mögött: a hétéves Zoet, a hároméves Rosie-t, valamint az újszülött Goldie-t. 

Utóbb derült ki, hogy a tragédia hátterében egy korábban fel nem ismert szívbetegség, az úgynevezett dilatatív kardiomiopátia állt. Ez az állapot a szív megnagyobbodásával jár, és megnehezíti a vér hatékony pumpálását. A család szerint, ha időben diagnosztizálják és kezelést kap, Cathy még ma is élne.

A legszomorúbb az egészben az, hogy Cathy halála elkerülhető lett volna

 – mondta el az édesanya sógornője, Gillian Binchy-MacGuinness, aki azt is elárulta: sok édesanya hajlamos a saját egészségét a háttérbe szorítani, és figyelmen kívül hagyni a teste jelzéseit. A család ezért most arra kér mindenkit, különösen a nőket, hogy ne bagatellizálják el a tüneteket. 

A betegség tünetei közé tartozhat a fáradtság, légszomj – akár terhelés közben, akár fekvő helyzetben –, a lábak, a bokák vagy a has duzzanata, a heves szívdobogás, a szédülés, a mellkasi fájdalom és a terhelhetőség csökkenése is. 

Cathy ezek közül több tünetet is tapasztalt, de azokat egyszerűen a mozgalmas, háromgyermekes anyai lét következményeinek tulajdonította.

Az üzenetünk mindenkihez szól: ne söpörjétek félre ezeket a tüneteket, és vigyázzatok magatokra

 – hangsúlyozta a család.

Az édesanyát szerettei két lábon járó csodának neveztek, aki minden helyiséget beragyogott, ahová csak belépett. A nő élete utolsó óráit egy kórházi szobában töltötte a családja körében, amelyet padlótól plafonig borítottak a rajzok, üzenetek, fényképek és origamik mindazoktól, akik szerették őt - derül ki a Mirror cikkéből.

 

