Kiderült az igazság: ez okozta a Melrose Place sztárjának halálát

Patrick Muldoon április 19-én, mindössze 57 éves korában vesztette életét a saját otthonában. A sztár halálának okát most hozták nyilvánosságra.
A szívroham következtében életét vesztő színész többek között a Saved by the Bell, a Melrose Place és a Starship Troopers című produkciókban szerepelt.
A Los Angeles megyei közegészségügyi hivatal által kiadott dokumentumok szerint örökletes koagulopátia (vézékenység) is közrejátszhatott a halálában. Ez egy ritka állapot, amely során a vér nem alvad meg megfelelően, de tüdőembóliát is említenek a dokumentumok. Muldoont április 28-án, kedden hamvasztották el a halotti anyakönyvi kivonata szerint.
Shana Muldoon-Zappa, a színész nővére elmondta, hogy halála napján a színész úgy döntött, lezuhanyozik Beverly Hills-i otthonában, miután a barátnőjével kávézott. Egy ideig nem hallottak felőle, ezért a barátnője ránézett, és a földön találta eszméletlenül. A mentősök a helyszínre siettek, de nem tudták újraéleszteni.
Muldoon partnere, Miriam Rothbart, szülei - Deanna és az idősebb Patrick Muldoon -, nővére és sógora, Shana és Ahmet Zappa, valamint unokahúga, Halo és unokaöccse, Arrow gyászolják. (UniLad)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.