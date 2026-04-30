Kiderült az igazság: ez okozta a Melrose Place sztárjának halálát

Patrick Muldoon április 19-én, mindössze 57 éves korában vesztette életét a saját otthonában. A sztár halálának okát most hozták nyilvánosságra.

Kiderült Patrick Muldoon halálának oka

A szívroham következtében életét vesztő színész többek között a Saved by the Bell, a Melrose Place és a Starship Troopers című produkciókban szerepelt.

A Los Angeles megyei közegészségügyi hivatal által kiadott dokumentumok szerint örökletes koagulopátia (vézékenység) is közrejátszhatott a halálában. Ez egy ritka állapot, amely során a vér nem alvad meg megfelelően, de tüdőembóliát is említenek a dokumentumok. Muldoont április 28-án, kedden hamvasztották el a halotti anyakönyvi kivonata szerint.

Shana Muldoon-Zappa, a színész nővére elmondta, hogy halála napján a színész úgy döntött, lezuhanyozik Beverly Hills-i otthonában, miután a barátnőjével kávézott. Egy ideig nem hallottak felőle, ezért a barátnője ránézett, és a földön találta eszméletlenül. A mentősök a helyszínre siettek, de nem tudták újraéleszteni.

Muldoon partnere, Miriam Rothbart, szülei - Deanna és az idősebb Patrick Muldoon -, nővére és sógora, Shana és Ahmet Zappa, valamint unokahúga, Halo és unokaöccse, Arrow gyászolják. (UniLad)