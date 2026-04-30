Súlyos balesete után újra talpon Bódi Megyer párja: Lekerült a gipsz az influenszerről, és gőzerővel folytatódik az építkezés is!

Bódi Megyer és szerelme, Bódi Dóri az ország egyik legkedveltebb influenszer-párosa, akikért rajongók tízezrei aggódtak az elmúlt hetekben. A Bors korábban beszámolt róla, hogy az édesanya egy csúnya baleset miatt kényszerült kényszerpihenőre, ami fenekestül felforgatta a többgyermekes család mindennapjait. Most azonban Az ördög Pradát visel 2 premier előtti vetítésén mindenki megnyugodhatott: Dóri meseszépen, gipsz nélkül ragyogott a kamerák előtt. A rehabilitáció mellett pedig az építkezés is komoly tempóra kapcsolt: gőzerővel készül az új családi fészek.

Bódi Megyer párja igazi dívaként jelent meg a premier előtti vetítésen: a gipsznek már nyoma sem volt (Fotó: Bódi Dóra Instagram)

Bódi Megyer kedvese végre fellélegezhet: Gyorsabb volt a gyógyulás, mint hitték

A csinos anyuka sugárzott a boldogságtól a rendezvényen: láthatóan óriási kő esett le a szívéről, hogy újra szabadon mozoghat. Bár a baleset emléke még élénk, a javulás szemmel látható, és Dóri nem is titkolta háláját a gyors felépülésért:

Most már hála Istennek jobban vagyok. Szerencsére lekerült a gipsz, már gyógytornára is járok, szóval ahhoz képest tényleg nagyon gyorsan rendbe jöttem, és csak egy kis nyoma maradt ennek a szerencsétlen balesetnek

– újságolta el mosolyogva a Borsnak, Dóri.

A gyógytorna bár embert próbáló feladat, a népszerű anyuka fegyelmezetten végzi a gyakorlatokat. Hisz minél előbb vissza akarja nyerni a régi formáját, ugyanis a gyerekek és az építkezés mellett egy pillanatra sem állhat meg az élet.

Fájdalmas döntés: Feláldozzák a régi lakást az álomotthonért

Miközben Dóri a gyógyulásra koncentrál, a háttérben komoly logisztikai és anyagi hadműveletek zajlanak. Ahogy azt korábban megírtuk, a pár egy hatalmas házépítésbe vágott bele, amihez egy radikális lépésre szánták el magukat: Dóri őszintén bevallotta, hogy eladják a már meglévő ingatlanukat, amit nem kevesebb, mint 82 millió forintért dobtak a piacra!

Igen, építkezünk! A lakást, amit most árulunk, annak idején befektetésnek vettük. Úgy voltunk vele, hogy ha egyszer szükség lesz rá, akkor feláldozzuk a közös jövőnkért. Most jött el az alkalom, ezért hirdettük meg. Az építkezés pedig halad – nehéz a gyerkőcök mellett, de minden percét élvezzük

– tette hozzá az influenszer.