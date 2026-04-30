Súlyos balesete után újra talpon Bódi Megyer párja: Lekerült a gipsz az influenszerről, és gőzerővel folytatódik az építkezés is!

Bódi Megyer és szerelme, Bódi Dóri az ország egyik legkedveltebb influenszer-párosa, akikért rajongók tízezrei aggódtak az elmúlt hetekben. A Bors korábban beszámolt róla, hogy az édesanya egy csúnya baleset miatt kényszerült kényszerpihenőre, ami fenekestül felforgatta a többgyermekes család mindennapjait. Most azonban Az ördög Pradát visel 2 premier előtti vetítésén mindenki megnyugodhatott: Dóri meseszépen, gipsz nélkül ragyogott a kamerák előtt. A rehabilitáció mellett pedig az építkezés is komoly tempóra kapcsolt: gőzerővel készül az új családi fészek.
A csinos anyuka sugárzott a boldogságtól a rendezvényen: láthatóan óriási kő esett le a szívéről, hogy újra szabadon mozoghat. Bár a baleset emléke még élénk, a javulás szemmel látható, és Dóri nem is titkolta háláját a gyors felépülésért:
Most már hála Istennek jobban vagyok. Szerencsére lekerült a gipsz, már gyógytornára is járok, szóval ahhoz képest tényleg nagyon gyorsan rendbe jöttem, és csak egy kis nyoma maradt ennek a szerencsétlen balesetnek
– újságolta el mosolyogva a Borsnak, Dóri.
A gyógytorna bár embert próbáló feladat, a népszerű anyuka fegyelmezetten végzi a gyakorlatokat. Hisz minél előbb vissza akarja nyerni a régi formáját, ugyanis a gyerekek és az építkezés mellett egy pillanatra sem állhat meg az élet.
Miközben Dóri a gyógyulásra koncentrál, a háttérben komoly logisztikai és anyagi hadműveletek zajlanak. Ahogy azt korábban megírtuk, a pár egy hatalmas házépítésbe vágott bele, amihez egy radikális lépésre szánták el magukat: Dóri őszintén bevallotta, hogy eladják a már meglévő ingatlanukat, amit nem kevesebb, mint 82 millió forintért dobtak a piacra!
Igen, építkezünk! A lakást, amit most árulunk, annak idején befektetésnek vettük. Úgy voltunk vele, hogy ha egyszer szükség lesz rá, akkor feláldozzuk a közös jövőnkért. Most jött el az alkalom, ezért hirdettük meg. Az építkezés pedig halad – nehéz a gyerkőcök mellett, de minden percét élvezzük
– tette hozzá az influenszer.
Bódi Megyer és kedvese nemcsak interjúban, hanem egy saját gyártású videósorozatban is betekintést engedett a rajongóknak a pörgős hétköznapokba. A felvételeken jól látszik, hogy egy építkezés, és a gyereknevelés egyszerre hatalmas kihívás, de a páros tagjai között teljes az összhang. Egyes információi szerint a régi lakás árából pedig az új otthon utolsó simításait finanszírozzák majd, hogy mielőbb beköltözhessenek álmaik rezidenciájába. Úgy tűnik tehát, hogy Dóriék számára a 2026-os esztendő a nagy változások és a sikeres újrakezdés éve lesz.
