Olyan volt a vízivás, mintha üvegszilánkokat nyelt volna – 45 kilót fogyott, mire végre diagnózist kapott az édesanya

Egy fiatal anya története sokkolta az internetet, miután elárulta, hogy számára még a vízivás is elviselhetetlen fájdalommal jár. A 31 éves Shayla Talei több krónikus betegséggel él együtt, amelyek teljesen felforgatták az életét.

Az anya rémálomban él.

Illusztráció: trairut noppakaew / Shutterstock

A fiatal anya küzd a betegséggel

Taleinél 17 éves korában diagnosztizálták a komplex regionális fájdalom szindrómát (CRPS), amely egy súlyos, idegrendszeri eredetű állapot. A betegség kezdetben egy becsípődött idegnek tűnt, ám hamar kiderült, hogy jóval komolyabb problémáról van szó: a nő bal lába egyik napról a másikra elzsibbadt és használhatatlanná vált.

Az állapot később tovább súlyosbodott. Körülbelül két éve kiderült, hogy a CRPS következtében gastroparesis alakult ki nála, ami azt jelenti, hogy a gyomra lényegében lebénult, és nem képes megfelelően megemészteni az ételt. Shayla így már három éve nem tud normális étkezést folytatni.

A betegség következtében az evés és az ivás rendkívül fájdalmassá vált számára. Elmondása szerint a víz fogyasztása „olyan, mintha üvegszilánkokat nyelne”, és gyakran hányással, puffadással és súlyos rosszulléttel jár. Egy időben egész nap alatt mindössze néhány falatot tudott elfogyasztani. Nyolc hónap alatt körülbelül 45 kilogrammot fogyott, miközben az orvosok próbálták megtalálni a tünetei okát. Állapota végül annyira leromlott, hogy kórházba került, ahol szondás táplálást kapott.

Mivel ez sem bizonyult elegendőnek, végül teljes parenterális táplálásra (TPN) állították át, ami azt jelenti, hogy a szervezete a szükséges tápanyagokat intravénásan kapja meg. Shayla ma is így jut folyadékhoz és tápanyaghoz, napi több órán keresztül. A nő jelenleg közösségi oldalain dokumentálja mindennapjait, ahol több mint 249 ezer követője van. Videóiban megmutatja azokat az eszközöket és kezeléseket, amelyek segítségével életben marad.

Bár a fájdalom azóta valamelyest csökkent, az étkezés továbbra sem örömteli része az életének. Elmondása szerint hiányzik neki az ételek íze, ugyanakkor az illatok gyakran rosszullétet váltanak ki belőle. Talei története rávilágít arra, milyen súlyos következményekkel járhatnak a krónikus betegségek, és hogy milyen alkalmazkodásra van szükség a mindennapi életben, írja a People.