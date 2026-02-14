Rendkívül ritka betegséggel küzd a fiatal nő: minden napja maga a pokol

Az ausztrál Annaliese Holland egy autoimmun autonóm ganglionopátiának (AAG) nevezett betegségben szenved, amely a pulzusszámot, a vérnyomást, az emésztést és a vizelést is befolyásolja. Bár nincs rá gyógymód, nem adta fel a küzdelmet.

Rendkívül ritka betegséggel diagnosztizálták a fiatal nőt. Fotó: GoFundMe

Betegsége miatt kilátástalan helyzetbe került a fiatal

A fiatal nő gyermekkora óta visszatérő betegségekben szenvedett, de csak felnőttként kezdett választ kapni a kérdéseire. Azonban mivel ilyen későn diagnosztizálták, Annaliese állapota súlyos, olyannyira, hogy 10 éve nem tud semmit enni. Emellett hányingere és a hányás sem kíméli őt nap mint nap.

Annyira felgyűlt bennem a széklet, hogy végül kihánytam, vagy a hasamon keresztül kellett leereszteni. Olyasmit kaptam, amit teljes parenterális táplálásnak, vagyis TPN-nek hívnak, ez gyakorlatilag egy zacskónyi tápanyag, amit közvetlenül a véráramba juttatnak, egy mellkasba vezetett csövön keresztül

- magyarázta.

Annaliese helyzete már olyan kilátástalan volt, hogy az asszisztált halál lehetőségén kezdett el gondolkodni, és most úgy tekintett rá, mint egy biztonsági takaró.

Nem akarok minden nap úgy felébredni, hogy szorongok a fájdalomtól, amiről tudom, hogy rám vár... Az éhhalál fájdalma, amikor már nem tudnak etetni, vagy a szepszis borzalma. Az, hogy tudom, akkor mehetek el, amikor eljön a megfelelő idő, óriási megkönnyebbülés.

Bár furcsa lehet másoknak, hogy ő ettől boldog, számára megnyugvást okoz, hogy van egy ilyen lehetőség.

Újabb pontot pipált ki bakancslistáján

Nemrég a fiatal nő újabb híreket osztott meg állapotáról, és úgy tűnik sikerült egy pontot kipipálnia a bakancslistáján.

Egész életemben mindenkinek azt mondtam, hogy soha nem akarok férjhez menni. Visszatekintve, azt hiszem, ez egy küzdési mechanizmus volt, mert legbelül tudtam, hogy soha nem lesz lehetséges számomra

- írta videójához, amelyben édesapja mellett áll egy menyasszonyi ruhában.

Annaliese elárulta, hogy élete során látta, amint barátai összeházasodnak és családot alapítanak, és annak ténye, hogy ez számára nem lehetséges, egy külön gyász volt, amit még mindig magával hordoz.

A listámon szereplő dolgok közül sok az élet beavatási rítusai közé tartozik. Az egyik az volt, hogy egy menyasszonyi ruhában láttam magam, és megosztottam ezt a pillanatot a családommal. Gyönyörű volt. Szívszorító, és valahogy gyógyító is

A fiatal most abban reménykedik, hogy az emlék örökké családjával marad, de leleplezte következő álmát is, ami az, hogy tanúja legyen egy baba születésének, és karjaiban is foghassa egy kicsit - írta a Unilad.