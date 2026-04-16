Ételmérgezés végzett egy általános iskolás kislánnyal: rejtély, mi történt pontosan

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 19:45
Súlyos tragédia történt: egy általános iskolás kislány életét vesztette egy több gyermeket érintő ételmérgezés miatt egy bentlakásos iskolában.

Egy ötödik osztályos tanuló, Rupali Besra halála után komoly feszültség alakult ki az indiai Mayurbhanj körzetben, ahol a kislány egy állami fenntartású bentlakásos iskolába járt. A hírek szerint ugyanis a fiatal diákkal ételmérgezés végzett.

Ételmérgezés végzett az általános iskolás kislánnyal
A tragédia miatt Mohan Charan Majhi, Odisha állam főminisztere azonnali lépéseket jelentett be. Mély részvétét fejezte ki a családnak, és 300 ezer rúpiás (közel egymillió forintos) gyorssegélyt ítélt meg számukra. A kormányfő egyben átfogó vizsgálatot is elrendelt az ügyben. Az illetékes hatóság feladata lesz kideríteni, pontosan mi vezetett a diákok megbetegedéséhez, és hogyan következett be a kislány halála.

Több diák is megbetegedett, egy kislánnyal végzett az ételmérgezés

A vizsgálat részeként a biztos személyesen is ellátogat az érintett iskolába, hogy feltárja a körülményeket. Emellett egy orvosi csapat is a helyszínre érkezik, hogy megvizsgálja a többi gyermeket, és felmérje az esetleges további egészségügyi kockázatokat.

A hatóságok közlése szerint a közegészségügyi szakemberek már a térségben tartózkodnak, köztük az Integrált Betegségfelügyeleti Program (IDSP) egyik vezetője és egy mikrobiológus is – írja a Hans India.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
