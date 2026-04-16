Ételmérgezés végzett egy általános iskolás kislánnyal: rejtély, mi történt pontosan

Egy ötödik osztályos tanuló, Rupali Besra halála után komoly feszültség alakult ki az indiai Mayurbhanj körzetben, ahol a kislány egy állami fenntartású bentlakásos iskolába járt. A hírek szerint ugyanis a fiatal diákkal ételmérgezés végzett.

A tragédia miatt Mohan Charan Majhi, Odisha állam főminisztere azonnali lépéseket jelentett be. Mély részvétét fejezte ki a családnak, és 300 ezer rúpiás (közel egymillió forintos) gyorssegélyt ítélt meg számukra. A kormányfő egyben átfogó vizsgálatot is elrendelt az ügyben. Az illetékes hatóság feladata lesz kideríteni, pontosan mi vezetett a diákok megbetegedéséhez, és hogyan következett be a kislány halála.

A vizsgálat részeként a biztos személyesen is ellátogat az érintett iskolába, hogy feltárja a körülményeket. Emellett egy orvosi csapat is a helyszínre érkezik, hogy megvizsgálja a többi gyermeket, és felmérje az esetleges további egészségügyi kockázatokat.

A hatóságok közlése szerint a közegészségügyi szakemberek már a térségben tartózkodnak, köztük az Integrált Betegségfelügyeleti Program (IDSP) egyik vezetője és egy mikrobiológus is – írja a Hans India.