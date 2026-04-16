Döbbenetes fordulat: Nem hiszed el, mit művelt a TV2 sztárja a 22. születésnapja után!

A TV2 Kőgazdag Fiatalok című műsorából ismert Kőgazdag Aurél, polgári nevén Bárány Aurél a minap ünnepelte a 22. születésnapját, a luxuskörülmények között zajló partiról pedig természetesen a követőinek is beszámolt. A megható, hálálkodó szavak és a pezsgőmámoros ünneplés után azonban egy rendkívül beszédes, és sokak számára gyanús bejegyzés bukkant fel az Instagram-történetében, ami azonnal elindította a találgatásokat a rajongók körében.

Kőgazdag Aurél Rolexe nem akármilyen darab

A fiatal influenszer a jeles napon egy érzelmes posztban mondott köszönetet a követőinek, barátainak: „22 lettem, hálás vagyok mindenért, ami eddig történt, és mindenkiért, aki mellettem van. Remélem, a következő év még több mosolyt és szép pillanatot hoz. Köszönöm szépen a rengeteg köszöntést!” – írta a Kőgazdag Fiatalok egykori sztárja. A buli persze pontosan úgy zajlott, ahogy azt a tévében megismert luxuséletrajongótól várnánk: folyt a méregdrága Moët pezsgő, pörögtek a jobbnál-jobb ételek. Ám a fergeteges ünneplés után hirtelen egy kiárusítás kellős közepén találták magukat a követők. Aurél ugyanis nem mást, mint az egyik legféltettebb kincsét dobta piacra.

Bárány Aurél Rolexe körülbelül 5-6,5 millió forintot ér (Fotó: Instagram)

Túlköltekezett vajon?

A sztár a Porschéjában lőtte a fotót a hirdetéshez, amelyben minden részletre kitért:

Eredeti Rolex Datejust eladó. Két színű (arany/acél) kivitel, Jubilee szíjjal, fekete számlappal és gyémánt indexekkel, dátum kijelzéssel. Az óra nagyon szép állapotban van, hibátlanul működik. Teljes szett: doboz, papírok minden megvan

– sorolta a részleteket. A netezők között azonnal beindult a találgatás: vajon mi történhetett a háttérben? Csak nem arról van szó, hogy a TV2 sztárja egy kicsit túlköltekezte magát a születésnapi rongyrázáson? Lehet, hogy a méregdrága Moët pezsgők és a luxuséletmód fenntartása akkora léket ütött a költségvetésen, hogy most a gyémánt indexes Rolexet is pénzzé kell tennie a kilábaláshoz?

Valószínűbb forgatókönyv: Megunta a különleges darabot

Persze az is benne van a pakliban, hogy a fiatal milliomos csupán megunta a "régi" darabot, és a szülinapja apropóján valami még nagyobbra, még drágábbra feni a fogát. Bármi is legyen az igazság, a kontraszt mindenesetre erős: az egyik pillanatban még pezsgőzés, a másikban már a Porschéból kiposztolt, eladó Rolex. Kíváncsian várjuk, mi lesz a Aurél következő húzása!