„Harcolnom kell, amíg bírok, mert a szívem kiszakadna a helyéről, ha Márknak valami baja esne” – Zita 52 évesen gyámja lett a saját unokájának

Az 52 éves Zitának olyan élete van, amiről nem tudja eldönteni az ember, hogy irigylésre méltó vagy sem. Sok harc, lemondás, fájdalom, de siker és szeretet is van benne. Zita története folyamatosan zajlik ebben a pillanatban is: a bizonytalanság, hogy a 15 hónapos kis unokája vele maradhat-e, felőrli az életüket, bizonytalanná teszi a mindennapjait és a munkáját, de amikor Márk ránevet a mamára, semmi sem számít többé. Ez a történet egy anyáról szól, aki megmentette unokáját a rossz körülmények közül, és megszerezte a gyámságot felette, hogy a kisfiú biztonságban élhessen. Segítséget kér, hogy a biztonsága megmaradhasson, és ne vesszen el a gyámság az unoka felett.

Gyámság az unoka felett

Minden adott, hogy Zita nevelhesse Márkot, a kis unokáját, de ez lehet, hogy csak átmeneti állapot. Márk édesanyja ugyanis szeretné visszakapni a kisfiút, de mivel még ő maga is kiskorú, munka és biztos lakhatás nélkül él, egyelőre nem léphet jogilag. Márk édesapja, Milán, Zita legkisebb fia a négy gyereke közül. Milán épphogy felnőtt lett, és még nem érzi át azt a felelősséget, ami egy gyerekkel jár.

A fiam nagyon jó apuka, mindent tud, ami a gyerekneveléshez szükséges, de nehezen talál munkát. Minden kiadás rám hárul, a budapesti albérlet drága, de nem szenvedünk hiányt semmiben, hála Istennek

– kezdi a mesélést Zita.

A szerelem mindent borított

A történet kezdetén egy Pest vármegyei településen élt mindenki. Milán és a szerelme egy iskolába jártak, majd 16 évesen a lány teherbe esett. Az abortuszról lekéstek, és Márk megszületett. Zita nem örült annak, hogy ilyen fiatalon, bizonytalan háttérrel vállalnak gyereket a szintén gyerekkorú szerelmesek. A lány egy problémás családban élt, egy olyan helyen, ahol az élet alapvető feltételei sem voltak meg. A fiatalok mégis úgy döntöttek, hogy ott kezdenek együtt új életet. Zita pár héttel a kis unokája születése után ellátogatott hozzájuk. Amit ott látott, mindent eldöntött.

Az unokám, Márk ordított, sírt. Hideg volt, nem volt étel, nem volt pelenka. A fiam és a menyem szomorúak voltak és kilátástalanok. Abban a pillanatban döntöttem: egy percet sem várok, elviszem a kis családot magamhoz Budapestre, az albérletembe. Akkor már itt laktam, mert a munkám miatt nem tudtam vidékre hazajárni. Ez egy kétszobás lakás, de nem érdekelt semmi, csak az, hogy a gyerekek együtt maradhassanak, ne legyenek betegek, és Márk unokám biztonságban legyen

– emlékszik vissza az asszony.