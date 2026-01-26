„Harcolnom kell, amíg bírok, mert a szívem kiszakadna a helyéről, ha Márknak valami baja esne” – Zita 52 évesen gyámja lett a saját unokájának

Az 52 éves Zitának olyan élete van, amiről nem tudja eldönteni az ember, hogy irigylésre méltó vagy sem. Sok harc, lemondás, fájdalom, de siker és szeretet is van benne. Zita története folyamatosan zajlik ebben a pillanatban is: a bizonytalanság, hogy a 15 hónapos kis unokája vele maradhat-e, felőrli az életüket, bizonytalanná teszi a mindennapjait és a munkáját, de amikor Márk ránevet a mamára, semmi sem számít többé. Ez a történet egy anyáról szól, aki megmentette unokáját a rossz körülmények közül, és megszerezte a gyámságot felette, hogy a kisfiú biztonságban élhessen. Segítséget kér, hogy a biztonsága megmaradhasson, és ne vesszen el a gyámság az unoka felett.
Minden adott, hogy Zita nevelhesse Márkot, a kis unokáját, de ez lehet, hogy csak átmeneti állapot. Márk édesanyja ugyanis szeretné visszakapni a kisfiút, de mivel még ő maga is kiskorú, munka és biztos lakhatás nélkül él, egyelőre nem léphet jogilag. Márk édesapja, Milán, Zita legkisebb fia a négy gyereke közül. Milán épphogy felnőtt lett, és még nem érzi át azt a felelősséget, ami egy gyerekkel jár.
A fiam nagyon jó apuka, mindent tud, ami a gyerekneveléshez szükséges, de nehezen talál munkát. Minden kiadás rám hárul, a budapesti albérlet drága, de nem szenvedünk hiányt semmiben, hála Istennek
– kezdi a mesélést Zita.
A történet kezdetén egy Pest vármegyei településen élt mindenki. Milán és a szerelme egy iskolába jártak, majd 16 évesen a lány teherbe esett. Az abortuszról lekéstek, és Márk megszületett. Zita nem örült annak, hogy ilyen fiatalon, bizonytalan háttérrel vállalnak gyereket a szintén gyerekkorú szerelmesek. A lány egy problémás családban élt, egy olyan helyen, ahol az élet alapvető feltételei sem voltak meg. A fiatalok mégis úgy döntöttek, hogy ott kezdenek együtt új életet. Zita pár héttel a kis unokája születése után ellátogatott hozzájuk. Amit ott látott, mindent eldöntött.
Az unokám, Márk ordított, sírt. Hideg volt, nem volt étel, nem volt pelenka. A fiam és a menyem szomorúak voltak és kilátástalanok. Abban a pillanatban döntöttem: egy percet sem várok, elviszem a kis családot magamhoz Budapestre, az albérletembe. Akkor már itt laktam, mert a munkám miatt nem tudtam vidékre hazajárni. Ez egy kétszobás lakás, de nem érdekelt semmi, csak az, hogy a gyerekek együtt maradhassanak, ne legyenek betegek, és Márk unokám biztonságban legyen
– emlékszik vissza az asszony.
Zita éjszakai takarításból él, egy kórházban dolgozik Budapesten. A gyerekek miatt még plusz munkát is elvállalt, hogy több bevételük legyen. Közben megszerezte a menye és a kisbaba gyámságát is, így már jogilag is biztonságban voltak. De nem tartott sokáig az idill. Zita elfáradt kicsit fizikailag, és a fiatalok kapcsolata is kezdett megromlani.
A kislánynak hiányoztak a szülei, és hazament. Márk és a fiam itt maradtak. Ez két hónapja történt, azóta nem tudok dolgozni, mert a családomra kell figyelni. Márk még csak 15 hónapos, teljes figyelmet igényel. Nagyon félek, hogy elveszítem a munkámat, de most az első a gyerek, hogy érzelmileg és mindenhogy megkapjon mindent.
– mondja sírva Zita.
Az asszony fia, Milán nincs bejegyezve apaként a hivatalos iratokban. DNS-vizsgálatra lesz szükség, hiszen idő közben sok fenyegetést kapnak: a gyereket el akarja venni tőlük a gyerek anyukája és az ő családja. Ezért sem tud Zita, Milán és a kis Márk visszaköltözni vidékre, arra a településre, ahol a lány családja is él, pedig ott van egy szépen berendezett kis házuk, amelyet Zita szintén fizet. A svájci hiteles ház Zita elmondása szerint az MR Közösségi Lakásalap Nkft. kezelése alá került, mivel a hitele korábban bedőlt. Sajnos nem tudta fizetni a többszörösére megemelkedett törlesztőrészletet. Kérelmezte a társaságnál, hogy egy másik településen kaphasson lakást helyette, de egyelőre nincs válasz.
Nagyon szeretnénk valahova Budapestre vagy annak közelébe elköltözni, hogy egy bérleményt kaphassunk a ház helyett. Oda nem mehetünk vissza. Korábban már feltörték azt a házat drogosok, kirabolták, és mindent összetörtek benne. Nem lennénk ott biztonságban semmilyen oldalról. A munkahelyemre viszont szeretnék bejárni, a fiam is idősödik, ketten meg tudjuk oldani Márk felügyeletét, és az életünk is szépen alakulna
– mondja Zita, hozzáteszi ő lett volna a legboldogabb, ha sikerül a fiatalok kapcsolata. A lányaként bánt Milán szerelmével, és nagyon sajnálja a történteket.
Én nagyon szerettem volna, hogy együtt maradjanak a kislánnyal, de nem így lett. Remélem, talál később magának valakit a fiam, akivel családot tud majd alapítani. Azt is tudom, hogy egy kisgyereknek az anyukája mellett van a helye. Jó lenne, ha biztonságban lehetne ez a gyönyörű kisfiú, ha elvinné őt az anyja, de nem lenne abban. Így pedig harcolnom kell, amíg bírok, mert a szívem kiszakadna a helyéről, ha Márknak valami baja esne.
– teszi hozzá Zita, aki TikTok-csatornáján merít erőt a követőitől és bízik abban, hogy valaki segít nekik a lakásproblémájukat megoldani.
