Ezernél is több láb mozdult az izomsorvadásos Dórikáért

Nem mindennapi sporteseményt rendeztek a téglási Gokart pályán május 28-án: fogyatékkal élők és teljesen egészséges emberek együtt futottak. Tömegeket mozgatott meg a nyolcadik alkalommal tartott Tündérfutás, amit most a téglási gyermeknappal kötöttek össze. Hatalmas érdeklődéssel, több mint 700 nevezővel indult az első kör a téglási F1 gokart pályán.

Dórika és Tóth Zsé Ferenc / Fotó: Tündérkör Alapítvány

A Tündérkör Alapítvány immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Tündérfutást, amely elsősorban egy jótékonysági rendezvény. A sérült, fogyatékkal élő és elesett gyermekekre szeretné felhívni az emberek figyelmét. A Tündérkör Alapítvány minden évben kiválaszt egy gyermeket, akinek egy nagyobb összegű csomagot állítanak össze. Az idei rendezvényen befolyó összegből 100.000 forinttal a 11 éves Dórikát támogatják.

A hajdúböszörményből származó Dórika egy, még

be nem azonosított izomsorvadási típusban szenved. Emiatt nemrég mindkét lábát egyszerre műtötték meg.

Az anyukája egyedül neveli a kislányt, egy apró albérletben élnek, mellette pedig 4 órában dolgozik. A kislány azért, hogy állapota javuljon, mindennap jógára vagy tornára jár.

Nagyon meghatódtunk, amikor mondták, hogy támogatni szeretnék Dórikát. Nem is gondoltunk rá, hogy ilyesmi megtörténhet

– mondta el a Borsnak Igaz Nagy Anita, Dórika anyukája.

A kislányt 6 éves korában diagnosztizálták a szörnyű betegséggel. Édesanyjának eleinte csak az tűnt fel, hogy Dórika folyton lábujjhegyen járt.

Tavaly májusban mindkét lábát megműtötték, az Achilles-izmot hosszabbították meg. Szerencsére a műtét jól sikerült, hiszen augusztus végén, bár akkor még mankóval, a 7. Tündérfutáson sikerült végiggyalogolnia az 500 méteres távot. Akkoriban, hogy ezt a távot sétálva megtegye, egy hatalmas célkitűzés volt számára, amit sikeresen teljesített

– árulta el a kislány édesanyja.

Ezen a rendezvényen egyetlen célunk van: minél nagyobb figyelmet kapjanak az elesett gyerekek, fogyatékkal élő gyerekek, vagy akik kimaradtak a szociális segítőhálóból. Aki vett részt ilyen rendezvényen, tudja, hogy leírhatatlan és megismételhetetlen érték, amikor egy sérült gyermek beér a célba, és látszik az arcán az öröm, a hit

– avatott be bennünket Tóth Zsé Ferenc, a Tündérkör alapítvány elnöke, aki arról is beszélt, hogy minden versenyen választanak 20 olyan gyermeket, akik mozgássérültek, ennek ellenére indulnak a Tündérkörön. Ezek a versenyzők Különleges Tündér díjat kapnak. Tavaly Dórikát is kitüntették ezzel a díjjal. Az alapítvány elnöke a Borsnak azt is elárulta, hogy Dórika legnagyobb vágya egy kiskutya volt, ezért az alapítvány egy menhelyi mentett négylábúval is megajándékozta a kislányt, akivel idén már együtt vettek részt a futáson.