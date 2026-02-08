Tóth Nikit, a lebénult balerinát ismét megműtötték: "Nem gondolok a legrosszabbra!"

Mint arról a Bors is beszámolt, Tóth Niki 2022. június 27-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínháza tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá. A Jókai utcai házomlás következtében kerekesszékbe kényszerült a táncművész.

Tóth Niki ismét műtétre szorult / Fotó: Borsonline

Niki és ügyvédje, Ikanov Gábor összesen hét különböző kártérítési- és sérelemdíjpert indított az építkezésben részt vevő cégek ellen. Mára mind lezárult. A legutolsó november 28-án megegyezéssel ért véget, aminek értelmében a balerinát 200 millió forintos kártérítés és sérelemdíj, valamint havi 3,5 millió forintos életjáradék illeti meg. A büntetőügy még nem jutott el a bíróságra, igaz, a lebénult balerinának a saját bevallása szerint mindegy, hogy a baleset okozói börtönbe kerülnek-e, hiszen ez az ő állapotán ez nem változtat.

Tóth Niki bízik a műtét sikerében

Többször írtunk arról, hogy a táncművész deréktól lefelé ugyan teljesen érzéketlen, mégis neuropátis fájdalmak gyötrik. Ezen gyakran a fájdalomcsillapítók sem segítenek. A balesete óta mintegy 10 különböző műtéten esett át. Niki állapota egy időben stagnált, ám a közelmúltban romlani kezdett. Az orvosok egy speciális gericműtétben látták a megoldást. A beavatkozást már el is végezték, a balerinát jelenleg is kórházban ápolják.

Az ujjaim és a kézfejem nem működött megfelelően, de a műtétnek tulajdonképpen az is tétje volt, hogy életben maradjak. Nem gondolok a legrosszabb lehetőségekre, bízom benne, hogy a műtét sikeres lesz

– mondta a Borsnak Nikolett. Az operáció részleteire egyébként a táncművész nem emlékezhet, hiszen a beavatkozást természetesen altatásban végezték. A gerince mellől kivettek egy shuntöt.

Niki abba már beletörődött, hogy többé nem lesz képes táncolni, de reméli, hogy az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egy nap még lábra áll, és legalább mankóval megtehet majd néhány lépést.