Jókai utcai házomlás: így tudta meg Tóth Niki, a baleset következtében lebénult balerina, hogy lezárták a nyomozást

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 17:40
Lezárult a nyomozás a Jókai utcai házomlás ügyében. Tóth Niki, a baleset következtében lebénult balerina bízik benne, hogy a felelősök elnyerik méltó büntetésüket, igaz, még ennél is fontosabbnak tartja, hogy korrekt kártérítésben, sérelemdíjban és életjáradékban részesüljön.
Mint arról a Bors is beszámolt, 2022. június 27-én Tóth Niki, az Operettszínház balerinája ugyanazzal a derűvel kezdte a napot, mint bármikor máskor. Boldog volt, hiszen párkapcsolata tökéletesnek tűnt, és a karrierjében is egyre nagyobb sikereket ért el. Főszerepeket táncolt, és további lehetőségek körvonalazódtak a pályafutásán. Délelőtt éppen a munkahelyére tartott a kedvesével, amikor a Jókai utca 1. szám alatti társasház beépítés alatt álló tetőteréből, épületelemek zuhantak a mélybe, és maguk alá temették a táncművészt.

Tóth Niki a Fővárosi Törvényszék folyosóján  Fotó: MATE KRISZTIAN

Nikit kórházba szállították. Napokig kérdéses volt, hogy egyáltalán életben marad-e. Több műtéten átesett. A koponyája egy része a baleset következtében szilánkosra tört, azt egy speciális anyaggal pótolni kellett. A balerina életét végül megmentették, de mikor felébredt, az édesanyjára egy kegyetlenül nehéz feladat hárult. Az orvosok és a pszichiáter is úgy látta jónak, ha Adrienn mondja el a lányának, hogy nagy valószínűséggel nem áll többé lábra, így a színpadra sem térhet vissza táncművészként.

A Jókai utcai házomlás ügyében indított nyomozás igencsak elhúzódott, de végül a rendőrségnek sikerült lezárnia.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint, a szakvélemények készítői úgy látták, hogy a statikus tervezőmérnök részéről elmaradt a folyamatos statikai ellenőrzés, így nem ismerte fel a leomló díszfal párkánytartó szerepét. A műszaki vezető nem gondoskodott bontási tervről, továbbá a veszélyes terület lehatárolásáról. A generáltervező az építkezéshez - bontási tervet is tartalmazó - kivitelezési tervdokumentációt nem bocsátott az építtető rendelkezésére. Továbbá a kivitelezőt terhelte a munkavédelmi intézkedések biztosításának kötelezettsége.

A sérelemdíjper már elkezdődött, a büntetőperre még várni kell  Fotó: MATE KRISZTIAN

Niki balesetéhez, vagyis a kerekesszékbe kényszerüléséhez, illetve ahhoz, hogy soha többé nem gyakorolhatja azt a hivatását, amelyre gyermekkorában készült, egyértelműen hozzájárult a négy gyanúsított felelőtlensége.

Természetesen megkérdeztük a balerinát, mi a véleménye az új fejleményről.

- Éppen külföldön pihenek – írta válaszában Nikolett, aki még a nyár közepén beszélt arról a Borsnak, hogy a családjával a terveik szerint ősz elején a tengerpartra utazik üdülni, és mindenképpen beviszik majd a vízbe. Mielőtt táncolni kezdett, szinkronúszó volt, és a medence, illetve a tenger szeretete azóta is megmaradt a szívében.

Tóth Niki a nyaralásán tudta meg, hogy lezárult a nyomozás

Ikanov Gábor, Niki ügyvédje lapunknak kifejtette: a nyomozati anyagot már ő is megkapta, de annak megismerése még igénybe vesz némi időt.

Személyesen kellett bemennem a rendőrségre, és átvennem a 3500 oldalas dokumentációt. Valamiért nem tudták fájlban átadni, ezért ki kellett nyomtatniuk 

– jegyezte meg a jogász, aki már időszerűnek tartotta az előrelépést. Hozzátette: tapasztalatai szerint az, hogy végre a bíróságon megkezdődhessen a büntetőper, további egy-másfél évet is igénybe vehet. Az ügyészségnek arról kell majd döntenie, hogy vádat emel-e a gyanúsítottak ellen. Elviekben előfordulhat, hogy egy-egy kérdésben hiányosságokat fedez fel az anyagban, és pótnyomozást rendel el. Ez tovább húzhatja az időt.

Tóth Niki a Borsnak korábban kifejtette: ugyan bízik benne, hogy a felelősök korrekt büntetést kapnak, de számára nem az a legfontosabb.

Azzal nem jutok előbbre, ha a balesetem okozói börtönbe kerülnek. A kártérítésre, az életjáradékra és a sérelemdíjra azonban mindenképpen szükségem van 

– fogalmazott a balerina.

 

