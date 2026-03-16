TikTok-videókat készített a tinédzser anyuka, miközben újszülött gyermeke bántalmazás miatt haldoklott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 22:00
A rendőrség is megdöbbent a talált videókon. A csecsemő belehalt sérüléseibe, miközben anyja TikTok-videókat készített.
Egy tinédzser anyukát letartóztattak, miután TikTok-videókat készített, miközben újszülött gyermeke a kórházi ágyán haldoklott.

A 19 éves Alyssa Jade Vanderbeck és a 21 éves Mark Anthony Labaco Clamor ellen is másodfokú gyilkosság miatt emeltek vádat, Clamort pedig további emberöléssel és bántalmazással is megvádolták hét hetes fiuk halála miatt a hónap elején.

Az információk szerint a pár körülbelül egy órát várt, mielőtt Clamor kihívta a mentőket, mondván, hogy fia nem lélegzik. A majdnem kéthónapos gyermeket a Mary Bridge Gyermekkórházba szállították kritikus állapotban, „szubdurális vérzésekkel, oxigénhiányos agysérüléssel, retinavérzéssel és lehetséges, gyógyuló bordatörésekkel”.

A kicsiről az orvosok már tudták, hogy nem fogja túlélni. A rendőrök másnap mentek a kórházba, hogy elbeszélgessenek a szülőkkel, ám sehol sem találták őket. Amikor később visszatértek, a rendőrök szokatlannak nevezték a szülők viselkedését gyermekük állapotához képest.

A jelentés szerint a nyomozók egy hátborzongató TikTok-videót is találtak, amelyen Vanderbeck „lassan táncol a kicsi kórházi szobájának fürdőszobájában” vidám zenére. A videót március 8-án töltötte fel a platformra.

A gyermek öt nappal a kórházba szállítása után elhunyt. A boncolás során a halál okát bántalmazás okozta fejsérülésnek állapították meg - ez a gyermekbántalmazás egy formája, amelyet erőszakos rázás, ütés vagy dobálás okozhat.

Clamor a Lakewoodi Rendőrkapitányság tisztjeinek beismerte, hogy megrángatta a gyermeket, miután nyűgössé vált. Vanderbeck később arra ébredt, hogy Clamor lefektette a fiút, majd csak utána vette észre, hogy a gyermek morgó hangokat ad, és látszólag nem reagál. A hatóságok szerint Vanderbeck ezután lefilmezte a bajba jutott csecsemőt, és a videókat elküldte a szüleinek és másoknak, tanácsot és segítséget kérve.

A két szülőt jelenleg egymillió dolláros (kb. 337 millió forintos) óvadék ellenében tartják fogva. A nyomozás továbbra is folyamatban van - írja a New York Post.

 

