Kritikus állapotban került kórházba a népszerű influenszer – szervleállás miatt küzd az életéért: „Nagyon rosszul áll a helyzet, barátaim”

Az internet népszerű figurája, a 30 éves Brandon Buckingham péntek hajnalban saját közösségi oldalán közölte a hírt, amely sokkolta követőit: több létfontosságú szerve is leállt, és az intenzív osztályon kezelik. A YouTube-on több mint 1,2 millió feliratkozóval rendelkező influenszer utcai interjúiról lett ismert, most azonban életének eddigi legnagyobb küzdelmével néz szembe.

A rajongók aggódnak az influenszer miatt

Fotó: Valentin Angel Fernandez / Pexels

Komoly mélységekben az influenszer

Buckingham az X-en írta meg drámai üzenetét:

„Az intenzíven vagyok, a szívem felmondta a szolgálatot, a tüdőm leáll, a májam és a veséim is felmondták. Nem állnak jól a dolgok, barátaim. Szeretlek titeket.”

A férfi néhány nappal korábban már posztolt magáról egy fotót kórházi köpenyben, oxigénnel az orrában. Akkor azt írta:

„Az orvos szerint tuberkulózisom lehet, szeptikus tüdőgyulladásom és/vagy májelégtelenségem. Imádkozzatok értem.”

A szervleállás pontos okáról továbbra sincs hivatalos információ.

Az influenszer az elmúlt hónapokban többször beszélt mentális állapotáról is. Szeptemberben nagymamája halála után hosszú posztban vallotta be, hogy teljesen összeomlott, nem tudja tartani a kapcsolatot barátaival, és úgy érzi, egyre több szerette várja őt

„A mennyben, mint a földön”

Szavai szerint:

„Bárcsak vele halhattam volna meg.”

Legutóbbi videója november 10-én jelent meg a YouTube-on „A közel-keleti hajléktalan gyerekek járványa” címmel, amelyben Libanonba utazott forgatni. A People magazin megkereste a férfi képviselőjét, de egyelőre nem érkezett válasz állapotáról.

Követői és rajongói világszerte aggódva várják a híreket, miközben az influenszer továbbra is kritikus állapotban küzd az életéért az intenzív osztályon.