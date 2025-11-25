„Először egy fényképen láthattam Lilit” – az anyai ösztön mentette meg a koraszülött gyermeket

Senkinek nem kívánja az adorjánházai asszony, Pálfy Gáborné Szonja, hogy azt átélje a gyermekével, amit neki kellett. A 32 éves édesanya a harmadik gyermekével volt várandós, amikor kiderült: életveszélyben van a szíve alatt hordott kislány.
Szonja és férje, Gábor izgatottan várták, hogy végre kezükbe foghassák imádott Lilijüket. A kis apróság érkezése azonban rendesen felkavarta az állóvizet: az édesanyja pocakjából üzent a kinti világnak – koraszülöttként érkezem! És így is lett, ám sajnos életveszélyes pillanatok között kellett felsírnia.
A kis csöppséget testvére, a 4 éves Noel és a 2 éves Zalán várta a szülőkkel együtt, hogy megszülessen. A babát Szonjáék augusztusra várták, ám ő egy hónappal hamarabb, júliusban érkezett a családba. Az édesanya a harminchetes terhes volt vele, amikor különös megérzése lett...
Nem tudom miért, de valamiért éreztem, hogy gond lesz. Nem fogom kihordani végig a kicsit. Amikor elmentem a harmincadik heti ultrahangra júliusban az ajkai kórházba, végig izgultam
– árulta el Szonja a Borsnak.
Sajnos beigazolódott a félelme, a kisbaba nagy veszélyben volt!
- Az orvos mondta, hogy baj van a gyermekem véráramlásával, a babámat nem látta el oxigénnel a köldökzsinór és egy artéria. Rettentően rosszul éreztem magam, magamat hibáztattam, hogy ez történik vele… - idézte fel Szonja.
Az anyát átirányítottak a veszprémi kórházba, férje Gábor eközben a gyerekekkel otthon izgult, hogy minden jól menjen. Pokoli időszakot élt meg az édesanya. A veszprémi orvosok végül úgy látták, hogy a veszély elmúlt, de három napig a biztonság kedvéért bent tartották Szonját megfigyelésen.
Emlékszem, szirénázva vitt a rohammentő a veszprémi kórházba. Amikor odaértem, mondták, hogy bent kell maradjak. Folyamatosan figyelték Lilit, hogy mozog-e, kap elég oxigént. Rettegtem attól, hogy valami baja lesz a babámnak
– részletezte az anyuka.
Egy héttel később visszament az ottani kórházba, az ultrahang pedig magáért beszélt! Már elkerülhetetlen volt a beavatkozás: a babának ideje korán, császármetszéssel kellett világra jöjjön!
A szülészorvos közölte, hogy most azonnal, életmentő császármetszésre van szükség, mert nagy a baj. Húsz percem volt felfogni, hogy mi történik velem. Kértem, hogy altassanak el, mert a középső gyermekemmel rossz élményeim voltak a szüléskor. Nem lehetett, mert veszélyben volt a baba és a szervezetét túlságosan legyengítették volna, ha engem elaltatnak
– folytatta.
Szonja párja otthon volt, ő rémülten, aggódva várta a két másik gyermekkel, hogy minden jól menjen. Úgy látszott, végül boldog vége lesz a velük történteknek: a gyermek a műtét után azonnal felsírt, Lili megszületett! A koraszülött kisbaba egészségéért azonban tovább folytatódott a küzdelem, megfigyelésre inkubátorba került. Az orvosok szeme-füle rajta volt, csakhogy biztosan egészséges legyen.
- Minden rendben volt vele, egy kis légzéstámogatásra volt szüksége, de azon kívül hála’ Istennek nem volt komoly baja. Nekem egy napig ágyban kellett feküdnöm a műtét után, ezért én rögtön nem láthattam. A férjem viszont igen, ő lefotózta nekem a kicsinket. Először egy fényképen láthattam őt. Megijedtem a rengeteg csőtől, amik rajta voltak. Olyan apró és törékeny volt… Utána megnyugodtam, hogy végre láthatom, gyönyörű gyermek! – lelkendezett, kiemelve: akkor érezte igazán, hogy Lili jól van, amikor végre a kezeiben foghatta.
Aztán érkezett a következő rossz hír… A kicsi szervezetét egy kór támadta meg! A betegséget szerencsére időben sikerült elcsípni. Lili néhány nap alatt legyűrte a fertőzést!
Bár többször szondán is etették, a széklete is nehezen indult el, de azóta jól van. Igazi, erős baba!
– húzta alá Szonja.
A kis Lili 1200 grammal, 39 centiméterrel született meg. Már 4 hónapos, és makk egészséges! Az édesanya a történetüket egy koraszülésről szóló Facebook-csoportban is megosztotta. Olyan nehézségeken mentek keresztül, hogy szeretett volna erőt adni azoknak az anyukáknak, akik épp azon az úton járni, mint akkor ő.
Nagyon sokan vannak a csoportban, akik most is átmennek azon a babájukkal, mint én. Szerettem volna erőt adni nekik, itt van az én kislányom, vele minden rendben van már, és az ő gyermekükkel is biztosan így lesz. Ne aggódjanak! – zárta szavait Szonja.
