„Először egy fényképen láthattam Lilit” – az anyai ösztön mentette meg a koraszülött gyermeket

Senkinek nem kívánja az adorjánházai asszony, Pálfy Gáborné Szonja, hogy azt átélje a gyermekével, amit neki kellett. A 32 éves édesanya a harmadik gyermekével volt várandós, amikor kiderült: életveszélyben van a szíve alatt hordott kislány.

A kis Liliért az egész családja aggódott, de a csöppség már jól van! / Fotó: Beküldött fotó

Megérezte az életveszélyt

Szonja és férje, Gábor izgatottan várták, hogy végre kezükbe foghassák imádott Lilijüket. A kis apróság érkezése azonban rendesen felkavarta az állóvizet: az édesanyja pocakjából üzent a kinti világnak – koraszülöttként érkezem! És így is lett, ám sajnos életveszélyes pillanatok között kellett felsírnia.

A kis csöppséget testvére, a 4 éves Noel és a 2 éves Zalán várta a szülőkkel együtt, hogy megszülessen. A babát Szonjáék augusztusra várták, ám ő egy hónappal hamarabb, júliusban érkezett a családba. Az édesanya a harminchetes terhes volt vele, amikor különös megérzése lett...

Nem tudom miért, de valamiért éreztem, hogy gond lesz. Nem fogom kihordani végig a kicsit. Amikor elmentem a harmincadik heti ultrahangra júliusban az ajkai kórházba, végig izgultam

– árulta el Szonja a Borsnak.

Sajnos beigazolódott a félelme, a kisbaba nagy veszélyben volt!

- Az orvos mondta, hogy baj van a gyermekem véráramlásával, a babámat nem látta el oxigénnel a köldökzsinór és egy artéria. Rettentően rosszul éreztem magam, magamat hibáztattam, hogy ez történik vele… - idézte fel Szonja.

Az anyát átirányítottak a veszprémi kórházba, férje Gábor eközben a gyerekekkel otthon izgult, hogy minden jól menjen. Pokoli időszakot élt meg az édesanya. A veszprémi orvosok végül úgy látták, hogy a veszély elmúlt, de három napig a biztonság kedvéért bent tartották Szonját megfigyelésen.

Emlékszem, szirénázva vitt a rohammentő a veszprémi kórházba. Amikor odaértem, mondták, hogy bent kell maradjak. Folyamatosan figyelték Lilit, hogy mozog-e, kap elég oxigént. Rettegtem attól, hogy valami baja lesz a babámnak

– részletezte az anyuka.

A kisgyermek életveszélyben volt, amit az édesanyja is megérzett / Fotó: Beküldött fotó

„Igazi, erős baba!”

Egy héttel később visszament az ottani kórházba, az ultrahang pedig magáért beszélt! Már elkerülhetetlen volt a beavatkozás: a babának ideje korán, császármetszéssel kellett világra jöjjön!

A szülészorvos közölte, hogy most azonnal, életmentő császármetszésre van szükség, mert nagy a baj. Húsz percem volt felfogni, hogy mi történik velem. Kértem, hogy altassanak el, mert a középső gyermekemmel rossz élményeim voltak a szüléskor. Nem lehetett, mert veszélyben volt a baba és a szervezetét túlságosan legyengítették volna, ha engem elaltatnak

– folytatta.