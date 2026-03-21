"Úgy éreztem, nem vesznek komolyan" - szorongásnak hitték a tüneteit, hazazavarták a dokik a szívbeteg lányt

Szorongásnak hitték a fiatal lány erős szívdobogását Az orvosok kezdetben pszichés megerőltetésnek gondolták a brit Abbie Frankum tüneteit, később azonban kiderült, szívbetegsége van. Abbie most arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy hallhassanak a testükre és a megérzéseikre. A 22 éves nőnél csak később derült ki, hogy szívbetegsége miatt érzi úgy, mintha lefutott volna egy maratont, amit erős, gyors szívdobogás kísér.

Azt hitték, csak szorong: később kiderült, hogy szívbeteg

Azt hitték, csak szorong: később kiderült, hogy szívbeteg

Abbie Frankumnak két évébe telt, mire diagnosztizálták nála az első típusú szívblokkot – ami rendszertelen szívritmust vagy ritmuskimaradást okoz. Aggodalmait kezdetben egyáltalán nem vették komolyan, főleg életkora miatt, mivel első tüneteit még csak 18 évesen tapasztalta.

Nagyon gyorsan dobogott a szívem és állandóan fáradt voltam

– mondta Abbie, majd elmesélte, hogy sokszor olyan érzése volt, mintha szíve folyamatosan a bordáihoz ütődne.

Még akkor is éreztem a tüneteket, amikor sétáltam vagy takarítottam. Úgy éreztem, mintha a szívem próbálná utolérni, amit csinálok. Olyan volt, mintha maratont futottam volna.

Ez idő alatt az önbizalma is csökkent, és a tünetei miatt felhagyott mindennapi tevékenységeivel.

Sokáig alig mentem ki az utcára és nem is sportoltam, mert féltem

– mondta. Amikor először orvoshoz fordult, a háziorvos azonnal szorongásnak tulajdonította a tüneteket.

Minden alkalommal frusztráltan jöttem ki a rendelésről, mert úgy éreztem, nem vesznek komolyan (...) Mindig volt egy megjegyzés a koromról, hogy ‘túl fiatal vagy szívproblémákhoz’.

Végül 2024 szeptemberében diagnosztizálták nála a szívblokkot. A fiatal lány életét teljesen megváltoztatta a 48 óráig viselt szívmonitor, ami alapján megállapították a betegséget. Jelenleg egy bőr alá beültetett szívmegfigyelő eszköz figyeli Abbie szívét, ami jelzi, ha bármi baj történik.

Ez egy kis eszköz, nagyjából akkora, mint egy pendrive

– magyarázta Abbie.

Az összes adatot továbbítja a klinikára, így az orvosok követni tudják, ha túl lassú szívritmust észlelnek. Azt mondták, ha hat másodpercnél hosszabb szünetet látnak, azonnal megkeresnek és beavatkoznak.

Emellett reggel és este gyógyszert is szed, amely segít lassítani a szívverését napközben, így a szívdobogás kezelhetőbbé válik. Az egészségügyi útja megváltoztatta az élethez való hozzáállását is.

Ráébresztett arra, hogy sosem tudhatod, mi fog történni, ezért fontos, hogy a legtöbbet hozd ki minden egyes napból!

A történetét azért osztotta meg, hogy bátorítsa a fiatalokat: ne féljenek kiállni magukért egészségügyi problémák esetén!

(Mirror)