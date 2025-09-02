"Apa, szívet kapok!" - 200 nap után térhetett haza a kórházból az életmentő műtétre váró Ava

Miután több mint 200 napot töltött kórházban egy transzplantációra várva, a 11 éves Ava Cooper új szívvel térhetett haza.

Az életmentő műtét egy teljesen új esélyt adott a kislánynak. (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

2025 márciusában Ava felhívta édesapját, és kimondta azokat a szavakat, amelyekre hónapok óta várt: "Apa, szívet kapok."

Ava szó szerint ugrált örömében. Egyáltalán nem volt ideges a transzplantáció napján. Büszkén és készen sétált be a műtőbe, mi mindannyian így éreztünk

- mesélte Ava édesanyja, Jamie Cooper, a People-nak.

A Cleveland Gyermekkórház adatai szerint, ahol Avát 2024 óta kezelik, a kislánynak már hatnapos korában szívműtéten kellett átesnie több szívhiba miatt, köztük kamrai sövényhiány, a szívének rendellenes elhelyezkedése a mellkasban, elzáródott tüdőbillentyű és további rendellenességek miatt.

A születése után Avát azonnal egy másik kórházba kellett repíteni. Nem is tudtam időt tölteni vele

- idézte fel Jamie.

Ötéves korára négy nyitott szívműtéten esett át, egészsége úgy tűnt, javul, de tavaly nyáron hirtelen újra megbetegedett.

Észrevettem, hogy bedagadt az arca ébredés után, nem tudott teljesen lefeküdni, nehezen kapott levegőt. Az orvosai megállapították, hogy szívelégtelenségben szenved.

Avát azonnal bevitték az ohiói Cleveland Gyermekkórházba, ahol Dr. Gerard Boyle és Dr. Madeleine Townsend gyermek-kardiológusok teljes kivizsgálást végeztek rajta, hogy kiderítsék, van-e még bármi, amit tehetnek a szíve megmentéséért.

Rájöttünk, hogy újabb műtétek a meglévő szívén hosszú távon nem segítenének rajta. A célunk az volt, hogy minél jobb életminőséget biztosítsunk neki. Ava számára a szívátültetés volt a legjobb megoldás.

- mondta Townsend.

Ekkor kezdődött meg Ava több hónapos kórházi tartózkodása, amit szülei próbáltak a lehető legkényelmesebbé tenni számára.

A várakozás az egyik legrosszabb része, mert minden bizonytalan. Egész életedet megtervezed, aztán azt mondják, csak várj. Mindent megtettünk azért, hogy erősek és pozitívak maradjunk, és hogy Avának is jobb legyen a helyzete.

A kórházban töltött 200 nap egyik legemlékezetesebb pillanata 2025 februárjában történt, amikor kiderült, hogy Ava lemarad az iskolai apa-lánya bálról. A család és az ápolók azonban feldíszítették a szobáját, hogy ott táncolhasson édesapjával.

Bár ki kellett hagynom az iskolai apa-lánya bált, ez a pillanat varázslatos volt. A kedvenc dalaimra táncolhattam az apukámmal.

- mondta Ava.