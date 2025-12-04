Kiderült, mi okozta a XIII. kerületi tömeges megbetegedést – norovírus jutott be a közétkeztetésbe

Megérkezett a Nébih részletes jelentése a november elején történt, csaknem 600 embert érintő XIII. kerületi fertőzésről. A járvány napok alatt söpört végig a kerületi óvodákon és iskolákon: gyerekek tucatjai kerültek kórházba hányásos-hasmenéses, kiszáradásos tünetekkel. Akkor tömeges ételmérgezésre gyanakodtak, mostanra azonban kiderült, pontosan mi történt: a norovírus állt a fertőzés hátterében.

Laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a járványt Norovírus okozta Fotó: Unsplash

Laboratóriumi vizsgálatok igazolták: a tömeges megbetegedést norovírus – egészen pontosan a GII.4 Sydney variánsa – okozta. A kórokozó nyers élelmiszerrel kerülhetett be a közétkeztetésbe, majd a konyhai környezetben és a dolgozókon keresztül terjedhetett tovább. A hatóságok a dolgozók és a betegek mintáiban is ugyanazt a vírustörzset mutatták ki.

A járványban összesen 19 tálalókonyha volt érintett, és 594 ember betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 dolgozó.

A vizsgálatok szerint több konyhai és személyes higiéniai hiányosság is hozzájárulhatott a gyors terjedéshez.

Több felületen olyan kórokozók jelenlétére derült fény – például staphylococcusra és Bacillus cereusra –, amelyek ugyan nem okozhatták a járványt, de megmutatják a higiéniai problémákat.

A főzőkonyha tevékenységét azonnal felfüggesztették, teljes körű fertőtlenítést, nagytakarítást és soron kívüli oktatást rendeltek el, majd a negatív dolgozói minták és a tisztaságot igazoló eredmények után nyithatott csak újra. A konyhát üzemeltető céggel szemben eljárás indult.

Mi az a norovírus, és miért terjed ilyen gyorsan?

A norovírus világszerte az egyik leggyakoribb, heveny gyomor- és bélfertőzésért felelős kórokozó. Rendkívüli ellenállóképessége miatt szinte minden környezetben túlél, akár felületeken, élelmiszerekben vagy vízben is.

Már 10–100 víruspartikula elegendő a fertőzéshez, ezért, ha bekerül egy közösségbe, gyorsan járványt okoz.

A most azonosított GII.4 Sydney variáns az elmúlt években világszerte számos járványért felelt. Gyakran változik, így a szervezet nehezen ismeri fel.