Kiderült, mi okozta a XIII. kerületi tömeges megbetegedést – norovírus jutott be a közétkeztetésbe

Megérkezett a Nébih részletes jelentése a november elején történt, csaknem 600 embert érintő XIII. kerületi fertőzésről. A járvány napok alatt söpört végig a kerületi óvodákon és iskolákon: gyerekek tucatjai kerültek kórházba hányásos-hasmenéses, kiszáradásos tünetekkel. Akkor tömeges ételmérgezésre gyanakodtak, mostanra azonban kiderült, pontosan mi történt: a norovírus állt a fertőzés hátterében.
Laboratóriumi vizsgálatok igazolták: a tömeges megbetegedést norovírus – egészen pontosan a GII.4 Sydney variánsa – okozta. A kórokozó nyers élelmiszerrel kerülhetett be a közétkeztetésbe, majd a konyhai környezetben és a dolgozókon keresztül terjedhetett tovább. A hatóságok a dolgozók és a betegek mintáiban is ugyanazt a vírustörzset mutatták ki.
A járványban összesen 19 tálalókonyha volt érintett, és 594 ember betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 dolgozó.
A vizsgálatok szerint több konyhai és személyes higiéniai hiányosság is hozzájárulhatott a gyors terjedéshez.
Több felületen olyan kórokozók jelenlétére derült fény – például staphylococcusra és Bacillus cereusra –, amelyek ugyan nem okozhatták a járványt, de megmutatják a higiéniai problémákat.
A főzőkonyha tevékenységét azonnal felfüggesztették, teljes körű fertőtlenítést, nagytakarítást és soron kívüli oktatást rendeltek el, majd a negatív dolgozói minták és a tisztaságot igazoló eredmények után nyithatott csak újra. A konyhát üzemeltető céggel szemben eljárás indult.
A norovírus világszerte az egyik leggyakoribb, heveny gyomor- és bélfertőzésért felelős kórokozó. Rendkívüli ellenállóképessége miatt szinte minden környezetben túlél, akár felületeken, élelmiszerekben vagy vízben is.
Már 10–100 víruspartikula elegendő a fertőzéshez, ezért, ha bekerül egy közösségbe, gyorsan járványt okoz.
A most azonosított GII.4 Sydney variáns az elmúlt években világszerte számos járványért felelt. Gyakran változik, így a szervezet nehezen ismeri fel.
A vírus:
A lappangási idő rövid: 12–48 óra, a tünetek pedig hirtelen törnek rá a betegre. A betegeknél többnyire az alábbi panaszok jelentkeztek:
A legtöbben 1–3 napon belül meggyógyulnak, ám kisgyerekeknél és időseknél nagyon gyorsan kialakulhat a kiszáradás.
„Elég lehetett egy kisebb hiba: például a nyers zöldség vagy hús előkészítése után nem fertőtlenítették megfelelően a felületet, majd ugyanoda kerültek a kanalak, tányérok. De az is lehet, hogy egy fertőzött dolgozó adta tovább kézzel az ételt” – mondta lapunknak Dr. Mangó Gabriella háziorvos, aki elárulta, mennyire veszélyes a norovírus.
A norovírusnál hatalmas folyadékmennyiséget veszíthet a szervezet nagyon rövid idő alatt
– mondta a doktornő, aki szerint az időseknél sokszor nem is a hasmenést vagy hányást veszik észre, hanem azt, hogy zavarttá válnak. Ilyenkor nem sztrókra kell gondolni elsőként, hanem arra, hogy folyadékra van szüksége.
A norovírus akár fél nap alatt is képes végigsöpörni egy közösségen. Van, aki egy nap alatt átesik rajta, másnál akár 4–5 napig is tarthat a fertőzés
– állítja a doktornő. Hozzátette azonban, hogy ez az immunrendszer állapotától is függ.
„A norovírus kárt tehet a bélbolyhokban, és hónapokkal később akár tejfehérje- vagy gluténintolerancia is jelentkezhet. Ha a gyermek hosszú ideig panaszos, erre is gondolni kell” – beszélt fertőzés a hosszabb távú hatásairól.
De eleve beteg, idős vagy folyadékpótlásra képtelen embereknél a norovírus akár életveszélyes is lehet a kiszáradás miatt
– zárta szavait Dr. Mangó Gabriella.
A norovírus számos hagyományos tisztítószernek ellenáll. Csak vírusölő fertőtlenítőszerek hatnak ellene.
