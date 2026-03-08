Szeretett sportoló küzd kétségbeesetten az életéért: végstádiumú rákkal diagnosztizálták

A kedvelt sportoló, Daniel Milsten 42 évesen életéért küzd, miután 4. stádiumú vastagbélrákot és neuroendokrin áttétes karcinómát diagnosztizáltak nála.

Életéért küzd a szeretett sportoló (fotó: GoFundMe)

Összetörte szeretteit a sportoló diagnózisa

A Washingtoni Egyetem amerikai futball csapatának korábbi védőjének családja teljes sokkal fogadta a játékos diagnózisát, és most azon küzdenek orvosaival együtt, hogy meghosszabbítsák az életét.

Egy barátai által létrehozott adománygyűjtő kampány leírásában elmondták: azért indították a kezdeményezést, hogy feleségének és két kisfiának - egy hat és egy nyolcéves gyermeknek - biztosítsanak némi lelki nyugalmat.

Olyan gyorsan történt és olyan agresszív, hogy már csak azért imádkozunk, hogy meghosszabbíthassuk az életét

- magyarázza az adománygyűjtés leírása.

Milsten volt csapattársaival mély kapcsolatot ápol, és többen is beszálltak az adománygyűjtő akcióba. Azt mondják azért teszik, mert biztosak benne, hogy ő is végig harcolt volna bármelyikükért.

A játékos karrierje még 2004-ben szakadt félbe, miután egy Oregon elleni mérkőzésen brutális incidens következtében eltört a szárkapocscsontja és kificamodott a bokája. Sérülése műtétet igényelt, és az eset később szabálymódosítási vitákat is kiváltott.

Ennek ellenére Milsten nem hagyta el a sportot. A seattle-i sportközösség állandó szereplője maradt, később pedig a Huskies diákedzőjeként és helyi edzőlétesítményekben dolgozott - írja a Daily Mail.

Daniel oly sok ember életére hatással volt a futballpályán és azon kívül is. Olyan sokan szeretik őt, ezért arra kérünk mindenkit, fogjunk össze, és adományokkal segítsük Dan és családja küzdelmét

- írták róla egykori csapattársai.