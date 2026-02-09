Ennyibe kerülne az amerikai álom, azaz a Super Bowl Magyarországról

Még fel sem ocsúdtunk a 2026-os Santa Clara-i őrületből, azaz a 60. Super Bowl körüli óriási felhajtásból. Talán túlzás nélkül állítható, hogy nincs olyan sportszerető és/vagy Amerikáért rajongó ember, aki ne vágyna arra, hogy egyszer a helyszínről nézze végig az NFL, vagyis a profi amerikaifutball-liga döntőjét. Utánajártunk, hogy ha valaki most elkezdené leszervezni, akkor mennyire kellene mélyen a zsebébe nyúlnia ahhoz, hogy 2027-ben az angyalok városában, azaz Los Angelesben a SoFi Stadiumban élvezhesse a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseményét. Spoiler: egy kisebb autó ára is kevés lehet.

A jövő évi Super Bowl helyszíne a SoFi Stadium lesz Los Angelesben. Ha ott lennél, kezdj el spórolni! Fotó: Ramaz Bluashvili / Pexels

Los Angeles lesz a jövő évi Super Bowl helyszíne

Még alig hűlt ki a gyep a Levi’s Stadiumban, ahol a 60. Super Bowl keretében a Seattle Seahawks 29:13-ra legyőzte a New England Patriots csapatát, közben már tudható, hogy 2027. február 14-én – stílusosan Valentin-napon – Los Angelesben, a világ egyik legmodernebb arénájában, a SoFi Stadiumban dől el, ki emelheti majd magasba legközelebb a Vince Lombardi-trófeát. Ám, ha szeretnél ott lenni, akkor ideje már most elkezdeni spórolni! A jegyárak már most csillagászatiak.

A legolcsóbb, úgynevezett „nosebleed” szektorokba – ahonnan a játékosok csak hangyáknak tűnnek – jelenleg 4 000 – 5 000 dollár, azaz átszámítva mintegy 1,8 millió forint körül indulnak a belépők.

Ha pedig nem akarsz távcsővel meccset nézni, akkor az átlagos jegyár inkább a 10 000 dolláros, azaz a 3,6 millió forintot súrolja. És ez még csak a belépő!

Utazás, szállás, vízum

Tegyük fel hogy megvan a jegy, ám ekkor jön az igazi feketeleves: Budapestről Los Angeles nem a szomszédban van. Egy retúr repülőjegy az esemény környékén, amikor mindenki az USA nyugati partjára akar eljutni, simán 400 000 és 600 000 forint között mozog. Ráadásul Los Angelesben a Super Bowl hétvégéjén még a legutolsó motel is luxusárat fog kérni a szobáért – már ha még van szabad hely egyáltalán.

Egy középkategóriás hotelért éjszakánként 180 000 – 360 000 forintnak megfelelő dollárt is elkérhetnek, és mivel alsó hangon a Super Bowl miatt legalább 4 napos ott tartózkodással kell számolni, így a szállásköltség önmagában megközelítheti az egymillió forintot.