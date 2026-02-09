Ennyibe kerülne az amerikai álom, azaz a Super Bowl Magyarországról

Még fel sem ocsúdtunk a 2026-os Santa Clara-i őrületből, azaz a 60. Super Bowl körüli óriási felhajtásból. Talán túlzás nélkül állítható, hogy nincs olyan sportszerető és/vagy Amerikáért rajongó ember, aki ne vágyna arra, hogy egyszer a helyszínről nézze végig az NFL, vagyis a profi amerikaifutball-liga döntőjét. Utánajártunk, hogy ha valaki most elkezdené leszervezni, akkor mennyire kellene mélyen a zsebébe nyúlnia ahhoz, hogy 2027-ben az angyalok városában, azaz Los Angelesben a SoFi Stadiumban élvezhesse a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseményét. Spoiler: egy kisebb autó ára is kevés lehet.
Még alig hűlt ki a gyep a Levi’s Stadiumban, ahol a 60. Super Bowl keretében a Seattle Seahawks 29:13-ra legyőzte a New England Patriots csapatát, közben már tudható, hogy 2027. február 14-én – stílusosan Valentin-napon – Los Angelesben, a világ egyik legmodernebb arénájában, a SoFi Stadiumban dől el, ki emelheti majd magasba legközelebb a Vince Lombardi-trófeát. Ám, ha szeretnél ott lenni, akkor ideje már most elkezdeni spórolni! A jegyárak már most csillagászatiak.
A legolcsóbb, úgynevezett „nosebleed” szektorokba – ahonnan a játékosok csak hangyáknak tűnnek – jelenleg 4 000 – 5 000 dollár, azaz átszámítva mintegy 1,8 millió forint körül indulnak a belépők.
Ha pedig nem akarsz távcsővel meccset nézni, akkor az átlagos jegyár inkább a 10 000 dolláros, azaz a 3,6 millió forintot súrolja. És ez még csak a belépő!
Tegyük fel hogy megvan a jegy, ám ekkor jön az igazi feketeleves: Budapestről Los Angeles nem a szomszédban van. Egy retúr repülőjegy az esemény környékén, amikor mindenki az USA nyugati partjára akar eljutni, simán 400 000 és 600 000 forint között mozog. Ráadásul Los Angelesben a Super Bowl hétvégéjén még a legutolsó motel is luxusárat fog kérni a szobáért – már ha még van szabad hely egyáltalán.
Egy középkategóriás hotelért éjszakánként 180 000 – 360 000 forintnak megfelelő dollárt is elkérhetnek, és mivel alsó hangon a Super Bowl miatt legalább 4 napos ott tartózkodással kell számolni, így a szállásköltség önmagában megközelítheti az egymillió forintot.
Attól, hogy megvan a repjegy és a belépő is, ne hidd, hogy vége a költekezésnek. A 2026-os árak alapján – amik egyébként idén Santa Clarában sokkolták a nézőket – elmondható, hogy a büfében sem lehet olcsón megúszni. Idén a Levi's Staduimban:
Egy átlagos szurkolói ebéd a stadionban – két sörrel és egy kis nassolnivalóval – simán elvisz 25-30 ezer forintot.
Ha mindent összeadunk – repülőt, szerényebb szállást, a legolcsóbb jegyet és a kinti étkezést –, akkor egy magyar szurkolónak minimum 3,5 – 4,5 millió forinttal kell számolnia, ha át akarja élni a Super Bowl helyszíni hangulatát. Ez egyébként egy elég menő luxusnyaralás ára.
Hogy megéri-e, azt mindenki döntse el maga.
