Ennyibe kerülne az amerikai álom, azaz a Super Bowl Magyarországról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 16:15
Idehaza az elmúlt néhány napban és még a következőkben is, de a tengerentúlon már hetek óta tombol a profi amerikaifutball-liga döntőjét kísérő felhajtás. A Super Bowl, azaz az NFL döntője ennek megfelelően nemcsak sportesemény, hanem aranybánya is, hiszen mindent el lehet adni vele. És el is adnak. De mennyiért kóstolhat bele az egyszerű átlagember az amerikai álomba?
Még fel sem ocsúdtunk a 2026-os Santa Clara-i őrületből, azaz a 60. Super Bowl körüli óriási felhajtásból. Talán túlzás nélkül állítható, hogy nincs olyan sportszerető és/vagy Amerikáért rajongó ember, aki ne vágyna arra, hogy egyszer a helyszínről nézze végig az NFL, vagyis a profi amerikaifutball-liga döntőjét. Utánajártunk, hogy ha valaki most elkezdené leszervezni, akkor mennyire kellene mélyen a zsebébe nyúlnia ahhoz, hogy 2027-ben az angyalok városában, azaz Los Angelesben a SoFi Stadiumban élvezhesse a világ egyik legnagyobb érdeklődéssel kísért sporteseményét. Spoiler: egy kisebb autó ára is kevés lehet.

A jövő évi Super Bowl helyszíne a SoFi Stadium lesz Los Angelesben. Ha ott lennél, kezdj el spórolni! Fotó: Ramaz Bluashvili / Pexels

 

Los Angeles lesz a jövő évi Super Bowl helyszíne

Még alig hűlt ki a gyep a Levi’s Stadiumban, ahol a 60. Super Bowl keretében a Seattle Seahawks 29:13-ra legyőzte a New England Patriots csapatát, közben már tudható, hogy 2027. február 14-én – stílusosan Valentin-napon – Los Angelesben, a világ egyik legmodernebb arénájában, a SoFi Stadiumban dől el, ki emelheti majd magasba legközelebb a Vince Lombardi-trófeát. Ám, ha szeretnél ott lenni, akkor ideje már most elkezdeni spórolni! A jegyárak már most csillagászatiak. 

A legolcsóbb, úgynevezett „nosebleed” szektorokba – ahonnan a játékosok csak hangyáknak tűnnek – jelenleg 4 000 – 5 000 dollár, azaz átszámítva mintegy 1,8 millió forint körül indulnak a belépők.

Ha pedig nem akarsz távcsővel meccset nézni, akkor az átlagos jegyár inkább a 10 000 dolláros, azaz a 3,6 millió forintot súrolja. És ez még csak a belépő!

 

Utazás, szállás, vízum

Tegyük fel hogy megvan a jegy, ám ekkor jön az igazi feketeleves: Budapestről Los Angeles nem a szomszédban van. Egy retúr repülőjegy az esemény környékén, amikor mindenki az USA nyugati partjára akar eljutni, simán 400 000 és 600 000 forint között mozog. Ráadásul Los Angelesben a Super Bowl hétvégéjén még a legutolsó motel is luxusárat fog kérni a szobáért – már ha még van szabad hely egyáltalán. 

Egy középkategóriás hotelért éjszakánként 180 000 – 360 000 forintnak megfelelő dollárt is elkérhetnek, és mivel alsó hangon a Super Bowl miatt legalább 4 napos ott tartózkodással kell számolni, így a szállásköltség önmagában megközelítheti az egymillió forintot.

 

Drágább a sör, mint a vacsora otthon

Attól, hogy megvan a repjegy és a belépő is, ne hidd, hogy vége a költekezésnek. A 2026-os árak alapján – amik egyébként idén Santa Clarában sokkolták a nézőket – elmondható, hogy a büfében sem lehet olcsón megúszni. Idén a Levi's Staduimban:

  • egyetlen pohár prémium sörért 22,50 dollárt, azaz több mint 8 000 forintot,
  •  egy „LX Hammer Burgerért”, ami az idei év slágere volt a maga másfél kilós húsával, 180 dollárt, vagyis 65 000 forintot (!)
  • egy egyszerű hot-dogért 3 600 forintot,
  • a palackozott vízért pedig közel 3 000 forintot kellett fizetni. 

Egy átlagos szurkolói ebéd a stadionban – két sörrel és egy kis nassolnivalóval – simán elvisz 25-30 ezer forintot.

Nem olcsó mulatság ott lenni a legnagyobb fanatikusok között a Super Bowl helyszínén Magyarországról.  Fotó: David Morris / Pexels

 

Végelszámolás: ennyi az annyi!

Ha mindent összeadunk – repülőt, szerényebb szállást, a legolcsóbb jegyet és a kinti étkezést –, akkor egy magyar szurkolónak minimum 3,5 – 4,5 millió forinttal kell számolnia, ha át akarja élni a Super Bowl helyszíni hangulatát. Ez egyébként egy elég menő luxusnyaralás ára. 

Hogy megéri-e, azt mindenki döntse el maga.

 

