Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Aranka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohantak a rendőrök: hatalmas verekedés tört ki a focimeccsen

verekedés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 08. 19:50
labdarúgó-mérkőzésrendőrség
Játékosok, valamint szurkolók is belekeveredtek a labdarúgó-mérkőzésen kirobbant verekedésbe. Végül rendőrök avatkoztak közbe, és vizsgálat indult az ügyben.

A rendőrség nyomozást indított egy labdarúgó-mérkőzésen történt hatalmas verekedés ügyében.

Vizsgálatot indított a rendőrség a mérkőzés után kirobbant verekedés ügyében.
Vizsgálatot indított a rendőrség a mérkőzés után kirobbant verekedés ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

Verekedéssel zárult a mérkőzés

Több videó is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a játékosok, az edzők és a szurkolók erőszakos jelenetekbe keverednek a Bilston Town és a Droylsden FC közötti FA Vase‑mérkőzésen.

Az egyik felvételen egy játékos látható, amint ütéseket mér a nézőkre, miközben egy nő próbálja visszatartani. Egy másik videón látható, ahogy egy edzőt üldöznek a pályán, mielőtt megüt egy szurkolót, aki ezután a földre esik. Az incidens a mérkőzés végén történt, amelyet a Droylsden 2-0-ra megnyert, és ezzel bejutott a torna negyeddöntőjébe.

A West Midlands-i rendőrség közleményt adott ki az eset után, miszerint vizsgálatot indítottak.

Nyomozást indítottunk a tegnapi, a Queen Street-i Bilston Town Football Clubban történt erőszakos zavargás ügyében. Délután 5 óra körül kaptunk bejelentéseket arról, hogy embereket támadtak meg. Egyelőre nem történt letartóztatás.

- közölte a rendőrség.

Hozzátették, hogy jelenleg átfogó vallomásokat gyűjtenek, illetve elemzik a történtekről készült felvételeket. Mindeközben mindkét klub megerősítette együttműködését a hatóságokkal - írta a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu