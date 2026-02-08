Rohantak a rendőrök: hatalmas verekedés tört ki a focimeccsen

A rendőrség nyomozást indított egy labdarúgó-mérkőzésen történt hatalmas verekedés ügyében.

Vizsgálatot indított a rendőrség a mérkőzés után kirobbant verekedés ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Verekedéssel zárult a mérkőzés

Több videó is megjelent a közösségi médiában, amelyeken a játékosok, az edzők és a szurkolók erőszakos jelenetekbe keverednek a Bilston Town és a Droylsden FC közötti FA Vase‑mérkőzésen.

Az egyik felvételen egy játékos látható, amint ütéseket mér a nézőkre, miközben egy nő próbálja visszatartani. Egy másik videón látható, ahogy egy edzőt üldöznek a pályán, mielőtt megüt egy szurkolót, aki ezután a földre esik. Az incidens a mérkőzés végén történt, amelyet a Droylsden 2-0-ra megnyert, és ezzel bejutott a torna negyeddöntőjébe.

A West Midlands-i rendőrség közleményt adott ki az eset után, miszerint vizsgálatot indítottak.

Nyomozást indítottunk a tegnapi, a Queen Street-i Bilston Town Football Clubban történt erőszakos zavargás ügyében. Délután 5 óra körül kaptunk bejelentéseket arról, hogy embereket támadtak meg. Egyelőre nem történt letartóztatás.

- közölte a rendőrség.

Hozzátették, hogy jelenleg átfogó vallomásokat gyűjtenek, illetve elemzik a történtekről készült felvételeket. Mindeközben mindkét klub megerősítette együttműködését a hatóságokkal - írta a Daily Mail.