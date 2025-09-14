"Máténak hatalmas szíve van, még a taxisofőrnek is szokta mondani, hogy szeretlek" - a 16 éves halmozottan sérült fiú műtétre gyűjt

Máté júniusban lett 16 éves, egy életvidám kamasz fiú, aki állandóan jókedvű, imád fejlesztőkre járni és rengeteg mosolyt csal a környezetében élők arcára. Pedig nehéz utat szánt neki a sors. Koraszülött babaként jött a világra, a születése után pedig agyvérzést kapott. Az első hónapokban több komplikáció is fellépett, aminek következtében Máté szellemileg, illetve testileg is sérült, látását pedig részben elveszítette. Mindezek ellenére édesanyja, Mónika szerint Máté egy csoda, aki az első Nazarov-műtét óta nagyon sokat fejlődött. A soproni család most egy újabb műtétre gyűjt.

Máté születése után agyvérzést kapott.

Borsodi Máté 2009. június 3-án született Budapesten. A várandósság alatt sajnos nem várt komplikációk léptek fel, amikor Máté ikertestvére a terhesség felénél elment, emiatt pedig Máté is a vártnál jóval korábban jött világra. Muszáj volt a világra segíteni, hiszen mellette volt egy halott magzat, Mónika pedig vérmérgezést kapott.

Az agyvérzés után több komplikáció is fellépett

Mónika lapunknak elmesélte, hogy Máténak van egy nővére, az ő születése előtt azonban többször vesztett már el babákat. A lánya előtt már volt egy hármas ikerterhessége, de ők meghaltak, mert félidőre születtek, illetve több terhessége is volt, ami nem járt sikerrel. Máté a 28. hétre született, miután ikertestvérének a 22. hét óta nem volt szívhangja.

Máté a szülés utáni harmadik napon kapott egy hármas fokú, kamrákat érintő agyvérzést. Debrecenbe kerültünk, itt viszont tüdőgyulladást kapott. Sopronba hazatérve vállalták az agyvíz leszívását, ami az agyvérzés következtében nem tudott magától távozni. Egy orvosi műhiba során azonban egy baktérium került Máté szervezetébe, ami miatt életveszélyes állapotba került és amiért elvesztette a látása nagy részét

— mesélt a kezdeti megpróbáltatásokról Mónika.

Máté tehát halmozottan sérült, látása mindössze 10%-os, epilepsziás, illetve sönt is van a testében, ami egy a vérkeringésben létrehozott mesterséges összeköttetés: a véráramot tereli az egyik érből a másikba. A sönt miatt Máté nem is repülhet.