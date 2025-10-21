Csodaterapeuta a Borsóházban: "Hiszem, hogy megtanulhatnak ülni, állni és járni"

A Borsóházba belépve anyukák sorait lehet látni, akik több órát utaztak, egy különleges ember miatt, akit mindenki csak úgy emleget, hogy ‘Rehan, a csodaterapeuta’. Több szülő elmondása szerint ő az a csodagyógyító, aki meglátogatja a terápiás központot, utat és reményt nyújt azoknak a családoknak, akiknek gyermekei súlyos neurológiai betegségekkel küzdenek. Legyen szó extrém izomgyengeségről vagy teljes feszességről, Dr. Seyed Rehan a csapatával reális célokat tűz ki, és ami a legfontosabb, hitet ad a szülőknek a gyermekeik gyógyulásában.

"Hiszek abban, hogy bárki képes a gyógyulásra, ha reális a cél, megfelelő a technika, és akarat társul hozzá. Mindez azonban csak akkor válik valódi eredménnyé, ha a közösen együtt valósítjuk meg a szülőkkel és a gyermekkel" Fotó: Kovács Dávid / bors

Út a gyógyulás felé - "Láttam járni a mozgásképtelent"

Rehan, a Borsóház vezető manuálterapeutája és gyógytornásza, különleges utat járt be a gyógyítás világában. Az eredetileg pakisztáni származású Dr. Seyed Reahan Pakisztánban tanított egyetemen, majd Magyarországra utazott egyetemi képzésére, ahol a sportsérülések kezelésére kutatta a legalkalmasabb terápiákat. A tanulmányai során számos magyar kutatóval dolgozott együtt, miközben a Borsóházban a gyakorlatban is kamatoztatta tudását. Jelenleg Skóciában, Edinburgh-ban él, viszont újra csapatában köszönti a Borsóház, mint szakmai vezetőt. Így rendszeresen, folyamatosan és szeméylesen lesz jelen a családok életében. A szakember főként OMPT-terápiával (Orthopedic Manipulative Physiotherapy) dolgozik, amely egy amerikai módszer, a csontkovácshoz tudja hasonlítani.

Nem mindig a nehéz munka a siker titka, sokszor a technikán múlik, hogy az adott páciens helyzete javul-e. Sokan keményen dolgoznak, de rossz technikát használnak. Az, amit én elsajátítottam, hosszú folyamat volt, és ezt próbálom továbbadni másoknak. Ha a technika jó, akkor jöhet a kemény munka is, az intenzív terápia. Főleg neurológiai problémákkal fordulnak hozzám, ülni, felállni, járni segítjük a súlyosan sérült gyermekeket vagy felnőtteket.

- meséli Rehan, aki hangsúlyozza, hogy a terápiás munka nem mindig csak egyéni teljesítmény.

A fejlődés valójában csapatmunka. Fontos megosztani a tudást, és rálátni arra, hogy az a manuálterapeuta, aki a gyerekkel egyénileg foglalkozik, éppen min dolgozik. Vannak szakemberek, akik kifejezetten egy-egy területre fókuszálnak, például az izmok feszességének csökkentésére vagy a gerinc tartásának javítására. Minden gyermeknél más a cél. Van anyuka, aki csak azt szeretné, hogy a gyermeke fel tudjon ülni. Van, akinek az az álma, hogy egyszer lábra tudjon állni, és van olyan is, aki a járása visszatérésében reménykedik. A mi feladatunk az, hogy ebben a folyamatban támogassuk a családokat, és segítsünk elérni ezeket a célokat.

- teszi hozzá a szakember.

A koncepció lényege az intenzív terápia: kontroll, koordináció, egyensúly, és ezeknek a kombinációja az OMPT-vel kiegészülve. Ennek az integrációnak köszönhetően rengeteg reményt tudunk adni a családoknak. Nem egy ember munkája ez, hanem az egész csapaté. A gyerek, a szakember és a család a közös pillére a fejlődésnek. A hozzáállás, a közös gondolkodás és az összehangolt munka elengedhetetlen a valódi fejlődéshez. A legcsodálatosabb pillanat számomra az, amikor újra látok járni egy olyan gyermeket, aki addig soha nem volt képes erre.

- meséli.

A fejlődéshez reális tervet készítek, amelynek alapjai a rövid és hosszú távú célok. Minden elérhető, ha van egy lépésről lépésre megtervezett, reális terv. Sokszor a küzdelem kemény, de egy segítő kéz, egy kis támogatás, erőt ad a szülőknek. Ez az erő felemeli őket, és valóban gyógyít, lendületet ad a küzdelemben.

- teszi hozzá a fejlesztő.