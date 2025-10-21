SzázhalombattaBudapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Orsolya névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csodaterapeuta a Borsóházban: "Hiszem, hogy megtanulhatnak ülni, állni és járni"

szívszorító történet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 12:30
szívszorító üzenetgyógyítás
Különleges terapeuta dolgozik a Borsóházban. Így nevezik az anyukák a pakisztáni szakembert:" A csodaterapeuta". Ő az, aki elképesztő erővel és elkötelezettséggel vezeti a súlyosan beteg gyermekeket a gyógyulás felé.

A Borsóházba belépve anyukák sorait lehet látni, akik több órát utaztak, egy különleges ember miatt, akit mindenki csak úgy emleget, hogy ‘Rehan, a csodaterapeuta’.  Több szülő elmondása szerint ő az a csodagyógyító, aki meglátogatja a terápiás központot, utat és reményt nyújt azoknak a családoknak, akiknek gyermekei súlyos neurológiai betegségekkel küzdenek. Legyen szó extrém izomgyengeségről vagy teljes feszességről, Dr. Seyed Rehan a csapatával reális célokat tűz ki, és ami a legfontosabb, hitet ad a szülőknek a gyermekeik gyógyulásában.

gyógyulás
"Hiszek abban, hogy bárki képes a gyógyulásra, ha reális a cél, megfelelő a technika, és  akarat társul hozzá. Mindez azonban csak akkor válik valódi eredménnyé, ha a közösen együtt valósítjuk meg a szülőkkel és a gyermekkel" Fotó: Kovács Dávid / bors

Út a gyógyulás felé - "Láttam járni a mozgásképtelent"

Rehan, a Borsóház vezető manuálterapeutája és gyógytornásza, különleges utat járt be a gyógyítás világában. Az eredetileg pakisztáni származású Dr. Seyed Reahan Pakisztánban tanított egyetemen, majd Magyarországra utazott egyetemi képzésére, ahol a sportsérülések kezelésére kutatta a legalkalmasabb terápiákat. A tanulmányai során számos magyar kutatóval dolgozott együtt, miközben a Borsóházban a gyakorlatban is kamatoztatta tudását. Jelenleg Skóciában, Edinburgh-ban él, viszont újra csapatában köszönti a Borsóház, mint szakmai vezetőt. Így rendszeresen, folyamatosan és szeméylesen lesz jelen a családok életében. A szakember főként OMPT-terápiával (Orthopedic Manipulative Physiotherapy) dolgozik, amely egy amerikai módszer, a csontkovácshoz tudja hasonlítani. 

Nem mindig a nehéz munka a siker titka, sokszor a technikán múlik, hogy az adott páciens helyzete javul-e. Sokan keményen dolgoznak, de rossz technikát használnak. Az, amit én elsajátítottam, hosszú folyamat volt, és ezt próbálom továbbadni másoknak. Ha a technika jó, akkor jöhet a kemény munka is, az intenzív terápia. Főleg neurológiai problémákkal fordulnak hozzám, ülni, felállni, járni segítjük a súlyosan sérült gyermekeket vagy felnőtteket.

- meséli Rehan, aki hangsúlyozza, hogy a terápiás munka nem mindig csak egyéni teljesítmény.

A fejlődés valójában csapatmunka. Fontos megosztani a tudást, és rálátni arra, hogy az a manuálterapeuta, aki a gyerekkel egyénileg foglalkozik, éppen min dolgozik. Vannak szakemberek, akik kifejezetten egy-egy területre fókuszálnak, például az izmok feszességének csökkentésére vagy a gerinc tartásának javítására. Minden gyermeknél más a cél. Van anyuka, aki csak azt szeretné, hogy a gyermeke fel tudjon ülni. Van, akinek az az álma,  hogy egyszer lábra tudjon állni, és van olyan is, aki a járása visszatérésében reménykedik. A mi feladatunk az, hogy ebben a folyamatban támogassuk a családokat, és segítsünk elérni ezeket a célokat. 

- teszi hozzá a szakember. 

A koncepció lényege az intenzív terápia: kontroll, koordináció, egyensúly, és ezeknek a kombinációja az OMPT-vel kiegészülve. Ennek az integrációnak köszönhetően rengeteg reményt tudunk adni a családoknak. Nem egy ember munkája ez, hanem az egész csapaté. A gyerek, a szakember és a család a közös pillére a fejlődésnek.  A hozzáállás, a közös gondolkodás és az összehangolt munka elengedhetetlen a valódi fejlődéshez.  A legcsodálatosabb pillanat számomra az, amikor újra látok járni egy olyan gyermeket, aki addig soha nem volt képes erre.

- meséli. 

A fejlődéshez reális tervet készítek, amelynek alapjai a rövid és hosszú távú célok. Minden elérhető, ha van egy lépésről lépésre megtervezett, reális terv. Sokszor a küzdelem kemény, de egy segítő kéz, egy kis támogatás, erőt ad a szülőknek. Ez az erő felemeli őket, és valóban gyógyít, lendületet ad a küzdelemben. 

- teszi hozzá a fejlesztő.

Rehan és a kis Maja a terápián. Fotó: Kovács Dávid / bors

Maja magzati korban szenvedett súlyos sérülést, édesanyja, Leona így jellemezte Reahan terápiáját:

Rehannal egy óra olyan, mintha kettő lenne. Embersége és szakértelme kiemelkedő. Megéri több órát utazni csak azért, hogy ő kezelje Maját. Nagyon remélem, hogy egyszer majd lábra áll.

– meséli Simonyi Leona, Maja édesanyja.

Az egyik legjobb szakember aki valaha kezelte Borit. Borit járni tanítja mivel izmai olyanok mint a tejföl. Rehannal látom a javulást.

- teszi hozzá Laky Barbara a súlyosan sérült Borinak az anyukája. 

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón: 

 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu