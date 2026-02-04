Forradalmi új vizsgálat: így tudhatod meg rákos vagy-e – kutatók szerint alig ismerik a módszert

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
2026. február 04.
Egy új, mesterséges intelligencián (MI) alapuló eszköz jelentősen javíthatja a legveszélyesebb rákos megbetegedések korai felismerését – derül ki egy friss kutatásból. A szakértők szerint az új technológia különösen azoknál hozhat áttörést, akiknél a hagyományos vizsgálatok könnyen téves biztonságérzetet kelthetnek.

Mesterséges intelligencia segít az orvosoknak a rák felmérésében.
Különleges technológiával előznék meg a rákot

Az emlőrák szűrésének jelenlegi standardja a mammográfia, amely évente több mint 300 ezer amerikai nőnél mutatja ki a betegséget. Bár a módszer az esetek mintegy 87 százalékában pontos, minden nyolcadik daganat rejtve maradhat – különösen fiatalabb nőknél és sűrű emlőszövettel rendelkező pácienseknél.

Egy több mint 100 ezer nő bevonásával végzett svéd tanulmány azonban azt találta, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott mammográfia lényegesen javíthatja a felismerési arányt. A résztvevőket két csoportra osztották: az egyik csoportnál hagyományos szűrést alkalmaztak, a másiknál pedig egy MI-alapú rendszert vontak be az értékelésbe.

Az új rendszer nem váltotta ki az orvosokat, hanem segítette a munkájukat: az MI elemezte a felvételeket, és eldöntötte, hogy az adott esetet egy vagy két radiológusnak kell-e átnéznie. Az alacsony kockázatú eseteknél egy orvos is elegendő volt, míg a gyanús elváltozásokat két szakember vizsgálta meg. Az MI emellett külön jelölte azokat a területeket, amelyek potenciálisan daganatosak lehetnek.

Két évvel a vizsgálatok után a kutatók 12 százalékkal kevesebb úgynevezett intervallumdaganatot találtak az MI-vel szűrt csoportban. Ezek azok a rákos megbetegedések, amelyek a rutin szűrések során kerülnek elő, gyakran azért, mert a korábbi vizsgálatok nem vették észre azokat. A mesterséges intelligenciát használó csoportban emellett 8,4 százalékkal javult a daganatok észlelési érzékenysége, kevesebb invazív esetet találtak, és ritkábban fordultak elő agresszív altípusok is.

A kutatás vezetői hangsúlyozták: az MI nem az orvosok helyettesítésére szolgál, hanem arra, hogy csökkentse a radiológusokra nehezedő terhelést, gyorsabbá és pontosabbá tegye a szűrővizsgálatokat. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, és további vizsgálatokat sürgetnek a hosszú távú hatások és a költséghatékonyság felmérésére, írja a Daily Mail.

 

