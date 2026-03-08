"A kutyám megérezte a rák szagát a leheletemen - megmentette az életemet"

Egy nő azt állítja, hogy kutyája mentette meg az életét azzal, hogy megszagolta a leheletét. Bár kedvence szokatlan viselkedését először furcsának találta, sosem gondolta volna, hogy mindez egy rákdiagnózisoz fog vezetni.

A 70 éves Colleen Ferguson először akkor gyanakodott, hogy valami nincs rendben, amikor német juhászkutyája, Inca megszállottan szagolgatni kezdte a leheletét. Mindez hetekig tartott, majd végül a nő háziorvosához fordult aggódó kedvencének hála. Azonban minden vizsgálat negatív eredményt hozott.

Inca, akit versenyengedelmességi kiképzésre vásároltak, azonban nem hagyott fel gyanús viselkedésével, így végül gazdája néhány hónappal később teljes testvizsgálatra ment. A kenti Headcornból származó Colleen ezt követően egy hívást kapott orvosától, mivel egy golflabda méretű daganatot találtak a bal tüdejében, amit később első stádiumú rákként diagnosztizáltak.

A kétgyermekes anya teljesen ledöbbent, ugyanis az hitte, kutyája csak gluténérzékenysége miatt nem hagy fel a szaglászással.

Csak a számra szegezte a tekintetét, majd nem tudtam ellökni magamtól, amíg ki nem fújtam a levegőt. Amikor ezt megkapta, furcsán nézett rám, majd elsétált. Egyáltalán nem számítottam tüdőrákra. Nagyon megdöbbentő volt, mert nem dohányzom, és mivel biológiát tanítottam, nagyon dohányzásellenes voltam

- emlékezett vissza Colleen.

Szerencsére felszabadult egy hely a várólistán, így a nőt még abban az évben, 2015 júniusában megműtötték, amely során eltávolították daganatát.

Több mint egy évtizeddel a diagnózis után most elhatározta, hogy teljes mértékben élvezi az életet, maga mögött hagyja tanári pályafutását, hogy kreatív írásból mesterképzést szerezzen, és megvalósítsa álmát, hogy publikált író legyen. Mindezek mellett kedvencéről sem feledkezett meg, akinek életét köszönheti.

A sebész akkor azt mondta nekem: "Sosem észleljük az első stádiumban, a kutyád megmentette az életedet. Most menj el, és csináld, amit akarsz." Annyira szerencsés voltam. Minden nap különleges vele. Az, hogy már az első szakaszban elkaptam, egyszerűen figyelemre méltó.

A most 13 éves Incát speciális segítő kutyának képezték ki, hogy támogassa Colleent, miután egészségügyi problémái következtében pánikrohamokat és szorongást kezdett tapasztalni. Az írónő kutyatársának tulajdonítja a közérzetének javulását, hozzátéve, hogy most már csak enyhe légszomjat tapasztal - írta a Mirror.