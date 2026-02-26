Azt mondták az anyának, csak asztmás: a végső diagnózis egészen lesújtó volt

Egy addig teljesen fitt yorkshire-i futó, aki az asztmát okolta a lassabb versenyidőért, teljesen ledöbbent, mikor azt közölték vele, valójában 4. stádiumú tüdőrákja van. A lesújtó diagnózis teljesen felforgatta az addigi életét, és már korlátozottak a rendelkezésre álló kezelési lehetőségek is.

Rendkívül ritka betegségről szóló diagnózist kapott az édesanya. Fotó: Forrás: GoFundMe

Rendkívül ritka rákdiagnózissal szembesült az édesanya

A 46 éves Vanessa Kendall először 2024 nyarának elején vette észre, hogy romlik a futási ideje, és egyre nehezebben tudja teljesíteni a szokásos távjait. A kétgyermekes édesanya elárulta, eleinte nem tulajdonított ennek nagy jelentőséget, de miután a családja 2024 decemberében elkapta az influenzát, észrevette, hogy nehezen tud kilábalni a betegségből.

Végül először 2025 februárjában ment el a háziorvosához, amikor a köhögése annyira erőssé vált, hogy a munkahelyi hívások közben le kellett némítania magát. Ekkor kapta meg az asztmáról szóló diagnózist, és felírtak neki egy inhalátort, ami néhány hétig segített, így folytatta a futást, de miután júniusban egy Park Run futóversenyen beszélgetett egy barátjával, úgy döntött, felhívja a háziorvosát, hogy mellkasröntgent kérjen.

Egy hónappal később Vanessa szívszorító hírt kapott, miszerint 4. stádiumú áttétes rákja van, amely a tüdejéről már átterjedt a májára, a gerincére, a nyirokcsomóira, a veséire és az agyára. Ezt követően három hónapos kemoterápiás kúrán esett át, melynek során a tüdejében lévő fő, 5 centiméteres daganat összezsugorodott.

2025 decemberében azonban az állapota ismét romlani kezdett, majd a januári CT-vizsgálatok további terjedést mutattak ki, még több daganattal a nő májában, a tüdejében és az agyában. Az állami (National Health Service) kezelési lehetőségeinek korlátozottsága miatt az édesanya most adományokat gyűjt, hogy magánúton kaphasson kezelést.

Ez egy teljesen bizarr, ritka genetikai mutáció, ezért korlátozottak a kezelési lehetőségeim, mivel ez a tüdőrák egyik legritkább típusa. Teljesen elveszettnek és elszigeteltnek érzed magad, miközben fel kell dolgoznod ezt az információt. Nagyon traumatikus volt

- mondta a Nyugat-Yorkshire-ben élő nő, aki a 16 éves Jacob Kendall és a 13 éves Devon Kendall édesanyja, valamint az 53 éves Paul felesége.