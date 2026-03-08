"A párom már nem szeret az egészségügyi és anyagi gondjaim miatt"

Egy idős férfi számolt be arról, hogy kétszer volt házas és kétszer vált el. Az elmúlt nyolc évben egy csodálatos nővel élt párkapcsolatban, akinek elmondása szerint mindig is voltak bizonyos kontrollproblémái, de a köztük lévő szeretet miatt képes volt szemet hunyni ezek felett.

A párkapcsolati problémák megoldhatatlannak tűnnek a férfi számára

Fotó: KieferPix / Shutterstock

Mindig én fizettem mindent. Nemrégiben szívproblémáim adódtak, és nem tudtam tovább dolgozni a részmunkaidős állásomban, így csökkent a jövedelmem. Többé nem engedhettem meg magamnak azokat a dolgokat, amelyekhez ő hozzászokott. Nemrég ment nyugdíjba, és többet szeretne utazni, amit jelenleg nem tudok megfizetni. Ez feszültséget okozott közöttünk.

A férfi arról is beszámolt, hogy két évvel ezelőtt gyűrűt húzott párja ujjára, amit a nő fenntartásokkal fogadott el, mondván, hogy soha nem akart férjhez menni vagy összeköltözni valakivel.

Nemrég azt mondta, már nem szeret engem úgy, mint korábban. Nem akarok rosszat gondolni róla, de azt hiszem, ez az egészségi és anyagi problémáim miatt van. Nagyon fáj ez. Valamiért még mindig szeretem, és nem tudok továbblépni. Reménytelenül romantikus és igazi úriember vagyok. Hetvenévesen félek újra próbálkozni, de gyűlölöm az egyedüllétet és a depressziót.

A párkapcsolati szakértő szerint van kiút

Sajnálom, hogy depressziós és szenved. Abból, amit leírt, csak arra tudok következtetni, hogy amikor mindent ön fizetett, a kedvese élvezte a helyzetet. Most, hogy az anyagi körülmények megváltoztak, kiszállt. Lehet, hogy ezt most nem hiszi el, de szerencsés, hogy megmutatta az igazi arcát. Nem kell egyedül maradnia és depressziósnak lennie. Nem kell olyan kapcsolatokban sem részt vennie, ahol csak ad, de nem kap viszonzást. Ezt szem előtt tartva keressen olyan nőket, akik függetlenek, és hajlandók megosztani egy kapcsolat anyagi terheit. Lehet, hogy meglepődik majd, milyen sokan vannak ilyenek.

- fejtette ki a nypost.com szakértője.