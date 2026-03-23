„Most már inkább a menstruációt választanám” – 21 év fogamzásgátló használat után agydaganatot találtak nála

Egy ártalmatlannak tűnő tünet miatt ment orvoshoz – végül olyan hírt kapott, ami teljesen felforgatta az életét. Nem tudta, de a fogamzásgátló jelentette a problémát.
A 45 éves Kerry Sharples egy rutinvizsgálaton említette meg, hogy furcsa, pulzáló érzést tapasztal a jobb fülében. Az orvos elővigyázatosságból további vizsgálatokat kért. A diagnózis azonban minden várakozást felülmúlt.
Négy jóindulatú agydaganatot találtak nála, úgynevezett meningeómákat. A legnagyobb daganat a jobb szeme mögött helyezkedett el, és körülbelül 3,5 centiméteres volt. A kétgyermekes anya számára ekkor jött az újabb sokk: az orvos azt javasolta, hogy azonnal hagyja abba a hormonális fogamzásgátló injekciók használatát, amelyeket 21 éven keresztül rendszeresen kapott.
Megbántam, hogy ezeket az injekciókat kaptam
– mondta.
Most már annyira bután hangzik, hogy csak nem akartam menstruálni, és ezért maradtam rajta. Most pedig négy agydaganatom van. Most már inkább a menstruációt választanám... Ez őrület.
Az orvosok elmagyarázták neki, hogy viszonylag új kutatások szerint létezhet egy kisebb összefüggés a hormonális injekciók és az ilyen típusú daganatok között. Bár a kockázat alacsony, Sharples szerint ez az információ mindent megváltoztatott volna.
Tudom, hogy sok nőnél jelentkeztek mellékhatások, de én úgy voltam vele, hogy nálam minden rendben van. Azt gondoltam: miért változtatnék valamin, ami működik? Ha említették volna [az agydaganatokat], teljesen másképp döntöttem volna.
A nő utólag úgy érzi, túlságosan is bízott abban, amit kapott.
Kicsit naiv voltam, hogy nem néztem utána. De az ember azt feltételezi, hogy ha orvostól kapja, akkor biztonságban van.
A diagnózis teljesen sokkolta, még most sem biztos benne, hogy teljesen feldolgozta a történteket. Bár igyekszik erős maradni, nem mindig könnyű.
Olyan típus vagyok, aki megy tovább és csinálja a dolgát, de néha azért megvisel.
A legijesztőbb gondolat számára az, hogy mi történhetett volna, ha nem derül ki időben a probléma. Attól tart, akár meg is vakulhatott volna – vagy rosszabb. Most abban bízik, hogy a daganatok nem nőnek tovább, sőt akár vissza is húzódhatnak, mióta abbahagyta a hormonkezelést.
Sharples célja most az, hogy más nőket is tájékoztasson:
Nem akarok senkit megijeszteni, de fontos, hogy tudják, mit okozhatnak ezek az injekciók. Gondoljátok át, és nézzetek utána. Vannak más lehetőségek is.
A People szerint a szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az ilyen daganatok kialakulásának kockázata továbbra is alacsony – de a történet jól mutatja, mennyire fontos a tájékozottság saját egészségünkkel kapcsolatban.
