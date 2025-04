Értékes húsvéti kincseket találtunk a bolhapiacon – Galéria!

A műtárgybecsüs Krizantina előszeretettel kutat kincsek után, az ország több pontján. A szerzeményeket a Lőrinci bolhapiacon értékesítik tovább. Húsvét alkalmából rengeteg értékes holmit mutatott be a Borsnak.

Krizantina, vagy ahogy sokan emlegetik „a lila ruhás hölgy” a hagyatékkezelő csapatával rendszeresen kap megbízásokat örökösöktől, hogy teljesen takarítsák ki az örökölt házakat, lakásokat, mert nem tartanak igényt a hagyaték személyes tárgyaira. Többek között ezekből a tárgyakból építette ki a kincsestárát. Krizantina a Lőrinci bolhapiac egyik raktárában árulja a portékáit.



Krizantina rendszeresen ürít ki ingatlanokat

Ürítettek már ki például budai villát, de egy néhai órásmester panellakását, valamint egy ügyvéd otthonát is felszámolták. Most megmutatta nekünk, hogy milyen húsvéti ereklyék lapulnak a gyűjteményében. Szinte bármit megtalálhatunk nála, amit csak el tudunk képzelni, a legértékesebbek talán a Fabergé jellegű tojásai, de találtunk porcelán tojástartókat díszes tojásokkal és még retró plüss nyuszit is.

Húsvéti kincsek a Lőrinci-bolhapiacon

Egy eredeti Fabergé-tojásért akár milliárdokat is elkérhetnek, Krizantinánál a Fabergé-jellegű tojások sokkal megfizethetőbbek.

Például a porcelán tojások 4 ezer forintot érnek, a fém zöld színű 15 ezer forint, de van olyan, amelyik zenélni is tud, azért 25 ezer forintot kérnek. De sok más kincs lapul még Krizantina tarsolyában:

Például egy kézzel festett magyar Aquincumi porcelán nyuszi nyolcezer forintért. A gyár ugyan már nem üzemel, de nálunk, a bolhapiacon még be tudjátok szerezni. Vagy egy értékesebb darabot, egy német Wallendorf porcelán, ahol a két kis nyuszi a kisfiúval játszik, azt 16 ezer forintért kínáljuk

– mondta a Borsnak Krizantina.



