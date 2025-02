Saját könyvtár, a falon festmények: rengeteg kincset rejtett az elhunyt magyar ügyvéd háza - Mutatjuk!

Értékes kincsekre bukkantak egy nemrég elhunyt ügyvéd otthonában. A műtárgybecsüs Krizantina - aki a TV2 Kincsvadászok című műsorában is szerepelt már- a hagyatékkezelő csapatával rendszeresen ürít ki megbízásra ingatlanokat. Többek között egy budai villát és egy órásmester panellakását is kipakolták már. Most a vidéki ügyvéd házában jártak. Az ingatlant két nap alatt teljesen kiürítették, miközben értékes kincsek után kutattak.

Krizantina, a műtárgybecsüs Fotó: beküldött

Kincsek lapultak az ügyvéd házában

Az elismert vidéki ügyvéd egy saját könyvtárat is berendezett az irodájában, amiben főleg a magyarság történetéről szóló könyveket gyűjtötte. Egyes könyvek több százezer forintot is érhetnek. A falon rengeteg festmény, a vitrinben pedig értékes porcelánok voltak. Rengeteg régi pénzérmét találtak, valamint igazi focis relikviák is megbújtak a szekrényben. Ferencvárosi Torna Club-os pólók rejtőztek a ruhák között, amelyek akár több tízezer forintot is érhetnek.

Az elhunyt ügyvéd irodája Fotó: beküldött

A szekrényből előkerült három régi Fradi póló. Állítólag a gyűjtők 50 ezer forintot is képesek fizetni egy darabért

- árulta el Krizantina.

A Fradi póló Fotó: beküldött

A talált kincsek a Lőrinci Bolhapiacra kerülnek, ahol Krizantina standjánál bárki megvásárolhatja azokat. Ám az értékbecsléssel még nem végeztek korántsem, így Krizantina megígérte lapunknak, hogy bármi különösen értékésre, vagy különlegesre bukkannak, azt meg fogja osztani velünk és olvasóinkkal.