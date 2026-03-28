„Csendes gyilkos” a volánnál: Miért nem tudtam elküldeni egyetlen SMS-t sem a pályán?

Vége a gyorshajtás évtizedes uralmának: ma már a figyelemelterelés a magyar utak első számú ellensége. Kipróbáltuk, mi történik, ha egy sodródó autóban próbálunk meg üzenni mobiltelefonon – az eredmény még a profikat is elborzasztja. Ha a kijelzőt nézed, valójában senki nem vezeti a kocsit, és ez a pár másodperc az életedbe kerülhet.
Hosszú ideig a traffipaxoktól félt mindenki, de a statisztikák szerint mára a kanyarodási és irányváltoztatási hibák okozzák a legtöbb tragédiát. A szakemberek szerint a háttérben szinte mindig ott vibrál egy okostelefon. Bár a sofőrök ritkán vallják be a helyszínen, a balesetek többsége a mobilozás megkezdésétől számított első három másodpercen belül történik.
Hogy ne csak a számok beszéljenek, egy versenypályán, kontrollált körülmények között tettem próbára magam. A feladat egyszerűnek tűnt: egy vízen sodródó autót kellett volna íven tartanom, miközben egy rövid üzenetet pötyögök be a telefonomon. A valóság azonban arcul csapott: annyira lefoglalt a kijelző és a billentyűzet, hogy az üzenetet végül el sem tudtam küldeni, az autó feletti uralmat pedig szinte azonnal elveszítettem.
Ha ez nem egy zárt pálya, hanem a reggeli csúcsforgalom, ott nincs javítási lehetőség. Ez a pár másodperces „vakrepülés” a közúton végzetes: 90 km/órás tempónál egy hat másodperces üzenetváltás alatt 150-200 métert halad az autó gazdátlanul. Lakott területen, 50-nél pedig egyetlen másodperc alatt 15 métert – vagyis három autóhosszt – teszünk meg úgy, hogy fogalmunk sincs, mi történik előttünk.
A jelenség mellett a profik sem mennek el szó nélkül. Kiss Norbert hétszeres kamion Európa-bajnok nap mint nap látja az utakon a „kóválygó” autókat.
Sokszor veszem észre, hogy egy autó nem a forgalommal halad. Melléjük érve rögtön látom az okot: a telefonjukkal vannak elfoglalva. Ez 25-szörösére növeli a baleset kialakulásának esélyét
– figyelmeztet a bajnok. Norbi szerint az emberek ismerik a szabályokat, csak a figyelmüket nem az útra, hanem az eszközre összpontosítják. A sportoló hangsúlyozza: ő a száguldás iránti vágyát a versenypályán éli ki, a közúton viszont a legkisebb figyelemelterelés is megengedhetetlen.
A ONE Magyarország és az ORFK közös kampánya éppen erre a kritikus problémára próbál választ adni. A cél nem a technológia tiltása, hanem a tudatosítás: a mobil hasznos, de nem a volán mögött. Kempf Zozo BMX világbajnok és Kiss Norbert is a saját közösségén keresztül hirdeti: a vezetés teljes embert kíván.
A kezdeményezés részeként az autópályák plakátjai mellett trükkös megoldásokkal is találkozhatunk. A gyalogosokat „inverz graffitik” figyelmeztetik a zebrák előtt, hogy emeljék fel a tekintetüket a mobilból, a benzinkutakon pedig a kávéspoharak üzenik: a válaszadásnak akkor van itt az ideje, amikor megálltál tankolni vagy kávézni.
Ne feledjük: az agyunk nem a szemünkkel, hanem a figyelmünkkel lát. Ha az agyadat leterheled a kijelzővel, nem marad energiád a környezet érzékelésére. Ne hagyjuk, hogy egy lájk vagy egy rövid üzenet legyen az utolsó!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.