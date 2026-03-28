„Csendes gyilkos” a volánnál: Miért nem tudtam elküldeni egyetlen SMS-t sem a pályán?

Vége a gyorshajtás évtizedes uralmának: ma már a figyelemelterelés a magyar utak első számú ellensége. Kipróbáltuk, mi történik, ha egy sodródó autóban próbálunk meg üzenni mobiltelefonon – az eredmény még a profikat is elborzasztja. Ha a kijelzőt nézed, valójában senki nem vezeti a kocsit, és ez a pár másodperc az életedbe kerülhet.

Hosszú ideig a traffipaxoktól félt mindenki, de a statisztikák szerint mára a kanyarodási és irányváltoztatási hibák okozzák a legtöbb tragédiát. A szakemberek szerint a háttérben szinte mindig ott vibrál egy okostelefon. Bár a sofőrök ritkán vallják be a helyszínen, a balesetek többsége a mobilozás megkezdésétől számított első három másodpercen belül történik.

A teszt, ami mindent eldöntött: Esélytelen a kontroll mobilozás közben

Hogy ne csak a számok beszéljenek, egy versenypályán, kontrollált körülmények között tettem próbára magam. A feladat egyszerűnek tűnt: egy vízen sodródó autót kellett volna íven tartanom, miközben egy rövid üzenetet pötyögök be a telefonomon. A valóság azonban arcul csapott: annyira lefoglalt a kijelző és a billentyűzet, hogy az üzenetet végül el sem tudtam küldeni, az autó feletti uralmat pedig szinte azonnal elveszítettem.

Ha ez nem egy zárt pálya, hanem a reggeli csúcsforgalom, ott nincs javítási lehetőség. Ez a pár másodperces „vakrepülés” a közúton végzetes: 90 km/órás tempónál egy hat másodperces üzenetváltás alatt 150-200 métert halad az autó gazdátlanul. Lakott területen, 50-nél pedig egyetlen másodperc alatt 15 métert – vagyis három autóhosszt – teszünk meg úgy, hogy fogalmunk sincs, mi történik előttünk.

Kiss Norbert: „25-szörösére nő a veszély”

A jelenség mellett a profik sem mennek el szó nélkül. Kiss Norbert hétszeres kamion Európa-bajnok nap mint nap látja az utakon a „kóválygó” autókat.

Sokszor veszem észre, hogy egy autó nem a forgalommal halad. Melléjük érve rögtön látom az okot: a telefonjukkal vannak elfoglalva. Ez 25-szörösére növeli a baleset kialakulásának esélyét

– figyelmeztet a bajnok. Norbi szerint az emberek ismerik a szabályokat, csak a figyelmüket nem az útra, hanem az eszközre összpontosítják. A sportoló hangsúlyozza: ő a száguldás iránti vágyát a versenypályán éli ki, a közúton viszont a legkisebb figyelemelterelés is megengedhetetlen.