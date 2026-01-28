Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Karola, Károly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bilincsben hurcolták rendőrségre: 120-szal száguldott a belvárosban a gyorshajtó

gyorshajtás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 17:27
gyorshajtási bírságletartóztatás
Rendőrök elől menekült egy férfi Békéscsabán. A gyorshajtót a belvárosban vették üldözőbe.
CJA
A szerző cikkei

Egy gyorshajtót vettek üldözőbe a rendőrök, miután piros jelzésen hajtott át Békéscsabán. Az eset kedden, 10 óra 30 perc körül történt a Jókai utca és az Andrássy út kereszteződésében.

Gyorshajtót üldöztek Békéscsabán
Gyorshajtót üldöztek Békéscsabán Fotó:  Zalai hírlap

A férfi úgy haladt át a kereszteződésen, hogy nem tudott arról, hogy a mellette lévő sávban egy rendőrautó várakozik. A rendőrök azonnal bekapcsolták a megkülönböztető fényjelzést, majd az autós után indultak.

A jármű vezetője néhány utcával később megállt a rendőri jelzésre. A problémamentes intézkedés során közölték vele, hogy a szabálysértés miatt pénzbírságra és büntetőpontokra számíthat. Ekkor a férfi így reagált:

Ezért nem szoktam megállni.

Menekülni kezdett a gyorshajtó

Ezután a férfi ismét gázt adott, és a Bartók Béla út felé hajtott tovább. Szabálytalan sávváltásokkal, és helyenként 120 kilométer/órás sebességgel menekült, majd a forgalom miatt végül megállásra kényszerült.

A férfi nem volt hajlandó kiszállni az autóból, ezért az egyik rendőr az ablakon benyúlva nyitotta ki az ajtót, majd kiemelte a járműből. Mivel ellenállt az intézkedésnek, megbilincselték, és így szállították a rendőrkapitányságra.

A kihallgatás során elmondta, hogy munkája miatt szüksége van a jogosítványára, ezért nem akart büntetőpontokat kapni, mivel már eleve annyi pontja volt, hogy azokkal elveszítette volna a vezetői engedélyét.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei több szabálysértési és közigazgatási eljárást indítottak ellene, valamint eltiltották a járművezetéstől - írja a BEOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu