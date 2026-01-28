Bilincsben hurcolták rendőrségre: 120-szal száguldott a belvárosban a gyorshajtó

Egy gyorshajtót vettek üldözőbe a rendőrök, miután piros jelzésen hajtott át Békéscsabán. Az eset kedden, 10 óra 30 perc körül történt a Jókai utca és az Andrássy út kereszteződésében.

A férfi úgy haladt át a kereszteződésen, hogy nem tudott arról, hogy a mellette lévő sávban egy rendőrautó várakozik. A rendőrök azonnal bekapcsolták a megkülönböztető fényjelzést, majd az autós után indultak.

A jármű vezetője néhány utcával később megállt a rendőri jelzésre. A problémamentes intézkedés során közölték vele, hogy a szabálysértés miatt pénzbírságra és büntetőpontokra számíthat. Ekkor a férfi így reagált:

Ezért nem szoktam megállni.

Menekülni kezdett a gyorshajtó

Ezután a férfi ismét gázt adott, és a Bartók Béla út felé hajtott tovább. Szabálytalan sávváltásokkal, és helyenként 120 kilométer/órás sebességgel menekült, majd a forgalom miatt végül megállásra kényszerült.

A férfi nem volt hajlandó kiszállni az autóból, ezért az egyik rendőr az ablakon benyúlva nyitotta ki az ajtót, majd kiemelte a járműből. Mivel ellenállt az intézkedésnek, megbilincselték, és így szállították a rendőrkapitányságra.

A kihallgatás során elmondta, hogy munkája miatt szüksége van a jogosítványára, ezért nem akart büntetőpontokat kapni, mivel már eleve annyi pontja volt, hogy azokkal elveszítette volna a vezetői engedélyét.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei több szabálysértési és közigazgatási eljárást indítottak ellene, valamint eltiltották a járművezetéstől - írja a BEOL.