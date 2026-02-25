Arra ébredt, hogy megcsalja a barátnője: ölni akart a zalaegerszegi baltás

Hat év börtönbüntetésre ítélt a Zalaegerszegi Törvényszék emberölés kísérlete miatt egy férfit, aki féltékenységében baltával ütötte egy ismerősét - tájékoztatta a bíróság szóvivője szerdán az MTI-t.

A zalaegerszegi bűnöző komoly büntetést kapott

Fotó: Unsplash

Börtön vár a zalaegerszegi baltásra

Bartalné Mentes Judit közölte: a vádlott tavaly júniusban befogadta néhány napra egy ismerősét az élettársával közös, Nagykanizsa közeli házukba. Egy este a háromfős társaság együtt italozott, összesen csaknem hat liter bort fogyasztottak el. A vádlott ezt követően elaludt a konyhában lévő kanapén, majd hajnalban felébredve élettársa keresésére indult. A hálószobában talált rá a nőre és a sértettre, akik együtt feküdtek az ágyban.

A férfi magához vette a bejárati ajtó mellett tartott baltát, visszament a szobába, és a sértettre támadt. Hatszor vágta fejbe őt a balta fokával, majd miután az eszköz az ellenállni próbáló áldozathoz került, a vádlott a megtorlástól tartva átfutott a szomszédba segítséget kérni. A kiérkező mentők a sértettet súlyos koponyasérülésekkel szállították kórházba.

A Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat - aki beismerte a történteket és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról - bűnösnek találta emberölés bűntettének kísérletében, ezért hat év börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyész pedig három nap gondolkodási időt tartott fenn, így a döntés nem jogerős.