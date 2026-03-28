„Istenem, pontosan ugyanúgy néz ki!” – 5 év után tért vissza a halottnak hitt kedvenc: egy idegen pincéjéből került elő Artemis

Melissa Garci és lánya, Brooke élete 2021 szeptemberében tört össze, amikor kedvencük, a görög istennőről elnevezett macska, Artemis egyik napról a másikra köddé vált. A család tűvé tett érte mindent: plakátoltak, bekopogtak a szomszédokhoz, és éjszakákon át hívogatták a cicát, de hiába. Az idő telt, a remény pedig lassan elúszott.

Artemis, a macska öt év kóborlás után, egy idegen pincéjéből tért haza imádott gazdáihoz

Körbejártam a környéket, szórólapokat dugtam az ajtókba, mindenkihez benyitottam, de semmi nyomot nem találtunk

– emlékezett vissza a fájdalmas napokra Melissa.

Sokk a menhelyen

Öt hosszú év telt el, amikor a helyi állatvédő liga (Humane Society of Harford County) munkatársa tárcsázta Melissa számát. Egy ismeretlen nő ugyanis egy kóbor macskát talált a pincéjében, és bevitte a menhelyre. A rutinellenőrzés során a szkenner csipogott: a mikrochip azonnal kidobta a Garci család adatait.

Amikor felvették a telefont és mondtuk, hogy megvan a macskájuk, az anyuka el sem hitte. Csak annyit kérdezett: Biztosak benne? Hiszen öt éve eltűnt!

– mesélte Erin Long, a menhely menedzsere, aki szerint a viszontlátás pillanata minden várakozást felülmúlt.

Pontosan ugyanúgy nézett ki a macska

Amikor Melissa és Brooke megérkeztek a menhelyre, a levegő is megfagyott. Artemis nem félénk kóbor macskaként viselkedett: amint meglátta régi gazdáit, azonnal odasétált hozzájuk, dörgölőzni kezdett, és felváltva ugrott az anya és a lánya ölébe.

Sírni sem tudtam az elején, annyira hitetlenkedtem. De amint megláttam, csak annyit tudtam mondani: Istenem, pontosan ugyanúgy néz ki!

– mondta Brooke a találkozás után.

Azt, hogy Artemis hol töltötte az elmúlt fél évtizedet, csak ő tudná megmondani. Gazdái szerint a neve kötelezte: a vadászat istennőjeként az ösztönei segítettek neki túlélni a zord éveket. A család most minden elvesztegetett percet igyekszik bepótolni a "feltámadt" kedvenccel –írja a People.