Egy rossz lépés mindent megváltoztatott: talán soha nem fog tudni újra járni a kamasz

Lebénult a 14 éves Eddie Costea egy peterborough-i trambulinparkban, miután egy játék közben történt esés következtében súlyos gerincsérülést szenvedett. Édesanyja szerint az orvosok azt mondták: elképzelhető, hogy a fiú soha többé nem fog tudni járni.

Egy balesetet követően lebénult a 14 éves kamasz / Fotó: Steluta Costea/GoFundMe

Súlyos baleset történt: lebénult a fiatal fiú

Eddie a Cambridgeshire megyében található Peterborough városában működő Flip Out trambulinparkban töltötte a délutánját néhány hete, amikor a baleset bekövetkezett. A fiú édesanyja, a 46 éves Stella Costea elmondta: a fia a trambulinok közötti járófelületen botlott meg, majd fejjel előre egy kemény tömbre zuhant, amely a csarnok közepén található.

Az asszony ezután egy kétségbeesett telefonhívást kapott Eddie unokatestvérétől délután öt óra körül. A rokon azt mondta neki, a fiú nem tud megmozdulni, és nem érzi a végtagjait. Stella és férje, Claudiu azonnal a helyszínre siettek: amikor megérkeztek, már három mentőautó is a trambulinparkban volt, mialatt Eddie erős fájdalmakra panaszkodott, sírt, és a földön feküdt. A fiút ezt követően azonnal kórházba szállították, ahol a CT-vizsgálat kimutatta, eltört az egyik nyakcsigolyája, a C5-ös csigolya.

Az állapota miatt az éjszaka folyamán átszállították az Addenbrooke's Kórházba, ahol további vizsgálatok után az orvosok megállapították, a fiú lebénult, és a gerincében lévő vérerek is megrepedtek. Eddie ezt követően egy hat és fél órás műtéten esett át. Édesanyja szerint a történtek egy pillanat alatt megváltoztatták a család életét. A kétgyermekes nő azt is elmondta: a fia mindig is aktív, sportos gyerek volt, ezért különösen nehéz feldolgozni, hogy most egy teljesen más élet vár rá.

Eddie mellkastól lefelé teljesen lebénult, és a kezét is korlátozottan tudja csak használni: jelenleg rehabilitáción vesz részt, de az orvosok szerint fennáll a lehetősége annak, hogy soha többé nem fog tudni járni. Stella Costea ezért adománygyűjtést indított, hogy finanszírozni tudják a további gyógytornát és a család mindennapi szükségleteit, mivel a fiúról most teljes mértékben az édesanyjának kell gondoskodnia – tudta meg a Mirror.