„Ez volt a levegő, az élet” – így éltek vastüdővel a Baba utcában

Az 1950-es évek Magyarországán a gyermekbénulás járványa tombolt. Sokaknál csak lázat, torokfájást és fejfájást okozott, de ritkán súlyos bénuláshoz vezetett: a kéz, a láb vagy akár mind a négy végtag lebénult, és legsúlyosabb esetben a légzőizmok is felmondták a szolgálatot. Ekkor találták fel a vastüdőt. Ilyen súlyos betegeknek adott otthont a Baba utcai ház, ahol a járvány legsúlyosabb áldozatai próbáltak élni. De vajon ők hogyan éltek a vastüdővel? Most felfedjük a Baba utcai ház titkait!

Budapest II. kerülete, Baba utca 14., a János Kórház Légzésrehabilitációs Osztálya (eredetileg a Járitz-villa). Járványos gyermekbénulás következtében légzésbénulást szenvedett beteg a vastüdőben. 1984 Fortepan / Urbán Tamás

A Baba utcai ház titkai – Szerelem, harc és összetartás a gyermekbénulás árnyékában!

A Baba utcai ház szinte minden lakója vastüdővel kezdte meg bentlakását. A vastüdő egy negatív nyomással működő lélegeztetőgép volt: a beteg teste a fémhenger belsejében feküdt, csak a feje maradt kívül. A gép váltakozó nyomással „szívta” és „engedte el” a mellkast, így az orron át juttatta a tüdőbe a levegőt a vákuum segítségével. A Baba utcában ezek a gépek nem csupán orvosi eszközök voltak – életet jelentettek.

A vastüdő nagy volt… hatalmas. Amikor először megláttam, megrendültem, de aki benne feküdt, annak ez volt a levegő, az élet. És hát egyszer nagyon megvicceltek engem a betegek.

– emlékezett vissza Lutas Éva a Baba utcai ház egykori főnővére.

Gyuri egyszer megkért, hogy igazítsam meg a lábát. Benyúltam az oldalsó ablakon, ő meg nem szólt, hogy mi történik, ha kinyitjuk a vastüdő ajtaját és benyúlunk. A negatív nyomás úgy beszippantotta a kezemet, hogy majdnem ott maradt! Ő pedig kacagott. Hát, mi úgy megijedtünk… De játszottak, nem csak betegeskedtek ők

– mesélte nagy mosollyal a szemében.

Lutas Éva főnővér elmesélése szerint a Vastüdő kezdetekben mindennapos része volt a gyermekbénulásban szenvedő betegek életének. Később már sokan gége metszést kaptak és lélegeztető gépen éltek. Azonban ezek az emberek teljes, boldog életet éltek, bénulásuk ellenére is. Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

A Baba utcai otthon nem egyszerű kórházi osztály volt, hanem egy igazi család.

Gyerekként azt hitték, meg fognak halni, ezért mindent megkaptak, és valahogy ez megmaradt akkor is, ahogy felnőttek. Akit szerettek, azt nagyon szerették. Akit nem… azt tényleg nagyon nem szerették. Ha egy dolgozó nem tudott beilleszkedni, a betegek küldték el – volt, akit még le is köpdöstek. Nagyon el voltak kényeztetve, mint a nagy gyerekek. Engem sajnos nagyon szerettek, ezért minden nap én fürdethettem őket, még akkor is, amikor nem én voltam beosztva. Mástól nem akarták elfogadni. Úgy szerettek engem, és én is őket – ezt másképp nem lehetett csinálni. Olyanok voltunk, mint egy család: összekaptunk, kibékültünk, de mindent megbeszéltünk.

– folytatta Éva a ház történetét.