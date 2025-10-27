"Nem volt más lehetőségem" – Magyarországon állt lábra a nagybeteg horvát kislány

A horvát Ivanka Kolalic második alkalommal utazott Horvátországból Magyarországra, hogy a nagybeteg Sophiát Solymáron, a Borsóházban fejlesszék tovább. Ez az intézmény az egyetlen, ahol látványos javulást tapasztaltak. Ivánka elmesélte, kislánya javulásáért minden követ megmozgat. Most egy könyvet is írt, melynek az összegéből el tudja vinni a kis Sophiát a Borsóház rehabilitációjára.

A súlyos betegség ellen is van remény, így küzd Ivanka és a kis Sophia a Borsóházban Fotó: Kovács Dávid / bors

Súlyos agyi betegségben szenved Sophia

Sophia most 4 éves. Koraszülöttként, három hónappal korábban jött világra, agyi károsodása súlyos mozgásproblémákat okozott. A család mindent kipróbált Horvátországban: a Vojta-terápiát, alternatív kezeléseket, de semmi nem hozott érdemi javulást.

Sehol máshol nem kaptunk ilyen eredményes terápiát, mint Magyarországon. Nem volt más lehetőségem. Tudtam, hogy Sophia állapota nem javul a megszokott kezelésekkel. Ezért mindent felkutattam és megtaláltam a Borsóházat, ahol Sophia életében először lábra állt. Akkor elsírtam magam és elhatároztam mindent megteszek érte. Ez nekem hatalmas lendületet ad ahhoz hogy újra eljöjjünk a Borsóházba. Ezért leültem, és három nap alatt megírtam egy könyvet az életünkről, a reményről, a küzdelmeinkről. Feltöltöttem az internetre, és 10 euróért kezdtem árulni. Nem hittem volna, de az emberek százával vásárolták meg. A pénzből tudtunk elindulni Magyarországra

– meséli Kolaric Ivanka, aki minden erejét mozgósította, hogy mozgássérült kislánya a lehető legjobb fejlesztést kapja.

A Sophiáról szóló könyv, a kislány betegségét és a gyógyulás folyamatát követi végig. Ivanka online könyvét több százan vették már meg. (Fotó: olvasói)

A család immár második alkalommal utazott Horvátországból Magyarországra. Sophiát a Borsóházban fejlesztik tovább. Ivanka úgy érzi, Magyarország lett a második otthonuk, mert itt kaptak reményt a fejlődésre. Bár nem magyarok, mindig idelátogatnak Solymárra.

A könyvem volt az első lépés, de a valódi csoda a Borsóházban történik. Ez a terápia működik. Sophia izmai erősödnek, fejlődik a mozgása. Anyaként elképesztő ezt látni. Mi nem várhatunk csodára, cselekedni kell a gyermekért

– meséli Ivanka nagy lelkesedéssel.

Ivanka ma már masszírozni is tudja Sophiát – ezt is a Borsóház szakembereitől tanulta meg. Minden nap csöndben figyel és tanul, jegyzetel, hogy otthon is folytathassa, amit itt elkezdtek.

Szeretném, ha egyszer Horvátországban is lenne ilyen hely, de addig is jövünk, amíg nem lesz nálunk is elérhető ez az intenzív csodaterápia. Azt üzenem minden anyának; ne várjanak a csodára, hogy az önmagától megtörténjen, hanem cselekedjenek. A csoda a mi kezünkben van

– zárja gondolatait a kis Sophie édesanyja, Ivanka.